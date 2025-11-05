民進黨成立「普發現金一萬元便民服務站」 徐國勇：不會碰到詐騙

民進黨成立「政院普發現金一萬元便民服務站」。 圖：翻攝自民進黨YT

[Newtalk新聞]

普發現金一萬元今（5）日開始登記，民進黨秘書長徐國勇宣傳民進黨「便民服務站」，可協助民眾幫忙領取普發現金一萬元，這樣就不會碰到詐騙集團。

徐國勇今上午在民進黨直播節目《午青LIVE》表示，行政院要普發一萬，他也要求所有黨公職人員在服務處掛出「政院普發現金一萬元便民服務站」布條，如果看到這個布條，就代表是民進黨公職人員的服務站。

徐國勇指出，若民眾看到布條，可以進去請民進黨公職協助幫忙領取一萬塊，就不會碰到詐騙集團。他說，若自己隨便上網，萬一被錯誤網站引導，可能會被詐騙。

廣告 廣告

徐國勇也說，他領到一萬塊會捐出去給慈善機關。此外，包括取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留的外國人；大陸、港澳地區，為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因為因公派駐國外的人員具有我國國籍，以及4月30日前出生的新生兒，都可以領取一萬元。

徐國勇提及，詐騙集團當然很猖獗，但是有人說「台灣詐騙這麼多」，其實全世界詐騙都很多，包括美國、日本也有很多詐騙集團，詐騙是全世界一種犯罪的現象。他說，在聯合國的網站裡面，台灣的犯罪率是比日本低，台灣治安比日本還好。

