民進黨戰略培力營啟動！結合兵推模擬、聚焦美中外交及中共對台宗教統戰

民進黨中國部主任吳峻鋕（左）、民進黨副秘書長何博文（右） 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 民進黨中國部今（8）日舉辦「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」，民進黨副秘書長何博文表示，看到眾多青年對台灣國家安全、國際局勢及兩岸關係展現高度關注與強烈使命感，令人深感振奮，也充分顯示青年世代已成為守護民主台灣不可或缺的重要力量。民進黨中國部主任吳峻鋕指則說，營隊的目的是希望培育能夠長期關注並深耕國家戰略與國家安全議題的青年世代，以回應劇烈變動的國際局勢，切實守護台灣的民主價值與國家安全。

何博文強調，當前青年正身處「最好、也是最具挑戰的時代」。台灣正站在威權擴張與民主防衛交織的關鍵歷史節點，面對境外敵對勢力持續升高的威脅，更需要具備國際視野、戰略思維與行動力的新生代國家戰略人才挺身而出，共同承擔守護台灣民主與和平繁榮的責任。

何博文指出，近年台美中關係與整體國際情勢快速變動，台灣在區域與全球的角色與重要性持續提升，並在各個層面扮演「和平穩定的締造者」。無論在外交、經貿或安全領域，台灣的軟實力與硬實力皆展現出高度韌性與具體成果。包括副總統蕭美琴日前赴歐盟發表演說、外交部長林佳龍積極拓展對外關係，以及越來越多理念相近國家的國會議員主動訪台交流，尋求建立更緊密且堅實的合作夥伴關係，皆顯示國際社會已將台灣視為區域和平與民主的重要夥伴。

何博文提醒，正因台灣在國際社會的表現愈加亮眼、能見度持續提高，中國對台灣的認知作戰、統戰滲透與恫嚇打壓亦隨之升高，且手段愈發多元、細緻，這是台灣必須正視且嚴肅面對的現實挑戰，也提醒台灣比任何時候都更需要提高警覺、強化社會韌性、深化民主價值並團結一致。這也正是民進黨持續舉辦「國家戰略人才培力營」的核心目的，期盼透過系統化課程與實務演練，培育具備國家戰略視野與民主防衛意識的新生代人才，進一步強化台灣的全社會防衛韌性。

民進黨「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」。 圖：民進黨提供

吳峻鋕指出，民進黨長期以來始終高度重視青年人才的培育。過去著力於選舉幕僚與社運青年的養成，執政後則拓展至政策研擬與法案研究等專業幕僚人才的培養。中國部舉辦此次培力營，希望在既有基礎上持續深化布局，期望進一步培育能夠長期關注並深耕國家戰略與國家安全議題的青年世代，以回應劇烈變動的國際局勢，切實守護台灣的民主價值與國家安全。

吳峻鋕表示，本次培力營課程內容涵蓋「台灣國家戰略與政府兩岸政策」、「國際局勢與台灣外交挑戰」、「美中經貿戰與中國經濟情勢」、「中共滲透威脅的識讀與反制」等多項核心議題，並結合兵政軍棋推演等模擬演練，聚焦今年度美中外交議程以及中共對台宗教統戰等關鍵面向，強調理論與實務並進。

吳峻鋕強調，本次培力營學員背景多元，包含國會辦公室助理、中央與地方黨部青年黨工、在學學生，以及已投入社會、關心公共議題並願意參與民防與救災工作的青年朋友，正是彼此交流、相互學習與激盪觀點的最佳平台。透過這樣多元而堅實的組成，在四天三夜密集的課程與交流中彼此啟發、共同成長，將對公共事務與國家安全的熱忱匯聚轉化為具體行動，成為推動台灣邁向「和平繁榮、民主永續」的重要力量。

