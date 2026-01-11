民進黨打壓教師言論自由 新黨聲援：「我們都是區桂芝老師」！

【記者 張達威／台北 報導】近日，一名女教師因在群組裏上傳蔣萬安演講影片被某學生「匿名攻擊」，台北市立第一女子高級中學區桂芝老師為該名教師發聲，竟被民進黨「立委」吳沛憶大做文章，利用在「立法院」質詢時，以「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」要求教育單位必須處理區桂芝老師的言論。對此，新黨公開聲援區桂芝老師的言論自由，並公開分享「此時，我們都是區桂芝老師！」

新黨表示，公立學校老師也享有言論自由，不該受到「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」的威脅，呼籲民進黨當局的教育單位不要隨「立委」吳沛憶的外行質詢起舞，停止對區桂芝老師的言論審查打壓。

新黨除了發動輿情中心公開聲援區桂芝老師的言論自由，也同時呼籲教育單位停止對特定對象、特定言論，進行「思想審查」與「言論審查」。歡迎「北一女」的教師們，也可以跟進新黨一起聲援區桂芝老師的言論，支持在民主社會裏，不分職業、身份、政黨、藍綠，都應該享有言論自由，並提醒與呼籲教育單位：不要跟着民進黨「立委」吳沛憶的外行質詢，就隨之起舞任意「審查」浪費行政資源。

新黨強調，相信無論這些支持或聲援的言論與行動是大或小，都能夠在民主自由的台灣社會裏，發揮教育意義。讓「立法院」裏享有言論免責權的立委、受到「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」規範的所有教師們知道，就算是身為老師也不應該自我言論設限，政府教育單位或公立高級中等以下學校，不能夠也不應該動輒以教師成績考核，來要脅學校老師們的言論自由。

新黨表示，「此刻，我們都是區桂芝老師！」但是，絕對不支持躲在言論自由的保護傘下，進行匿名言論甚至匿名攻擊，這是一個不負責任的行為。而且，身為一名立委更應該先查明確認「匿名者」的身份之後，才依法質詢相關官員。否則，相關的質詢與匿名言論，同樣都是利用言論自由，但在民主社會的台灣，卻是不負責任也是不成熟的行為。（照片本報資料照）