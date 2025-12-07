民進黨扛禁小紅書罵名！八炯痛心1事 嘆「太無辜」：被藍白當沙包打

政治中心／李紹宏報導

內政部近日宣布禁小紅書1年，原因是沒有遵守台灣規定，反讓國民黨主席鄭麗文抓準機會，痛批民進黨搞數位戒嚴；事實上，此次大動作封禁，法源是依據去年藍綠白聯合通過的「打詐4法」核心之一《詐欺犯罪危害防制條例》，對此，讓網紅八炯痛批藍白根本落井下石，也痛心表示對民進黨「很失望」，因為民進黨受盡委屈卻不吭聲，「只能無辜被當成沙包打」！

網紅八炯痛心表示，民進黨「很失望」，因為民進黨受了委屈卻不吭聲，只能被當成沙包打。（圖／翻攝自攝徒日記Fun TV）

網紅八炯在YouTube最新影片上說，去年7月《詐欺犯罪危害防制條例》是藍綠白一起通過，連黃國昌、羅智強、牛煦庭等當時都非常支持；這回內政部依據此法條，認為小紅書沒有遵守4條件，「未在台設立法律代表人、資安檢測15項全數不合格、涉及大量詐騙案件、無法依法提供政府要求的資料」，因此被封禁1年。但民進黨為執政黨，一般只能由執政黨發布行政命令，卻讓藍白抓準機會，反批搞獨裁。

藍綠白共同立法 執政黨禁小紅書卻獨扛罵名？

八炯指出，一般民眾沒有時間聽你講這些法條，硬生生的法條，「你講這麼我民眾聽不懂啦，經過大罷免的失敗，還沒有學會要怎麼把話說得漂亮，要怎麼不讓別人有政治操作的空間。哪怕是藍綠白一起通過了（法條），你以為他們就搞不了你嗎」。

因此八炯認為，如果網軍想要，「人家一張梗圖就說，兩岸都統一了，都是中國人，都封禁了，台灣也有牆了」，民進黨為什麼一開始不把重點放在「小紅書不配合監管」，一起通過的人還反而來踩你？認為一般民眾在乎的是感受，是誰改變了日常生活習慣。所以，八炯對民進黨的操作很失望，「剛好你是執政黨你又是沙包，我不甩鍋給你，我甩給誰？」

小紅書沒遵守台灣訂下的4個條件，因此被封禁1年。（圖／翻攝自攝徒日記Fun TV）

TikTok積極配合台灣法規、為何小紅書堅持不從？

此外八炯補充，中共的心思其實很深，以社群軟體策略來看，之前拜登政府稱要禁國際版TikTok，原因是不配合美國相關法規，讓中國官方趁勢嗆美國搞獨裁；有趣的是，國際版TikTok卻能配合台灣法規。

八炯分析，「我要是中共，我也會讓國際板TikTok配合，讓小紅書不配合」。因為TikTok內統戰行為太明顯，反而小紅書的「人設」相對單純無害，以旅遊類、美食類等為主，但其實暗藏統戰，「抖音也好、TikTok也好、小紅書也好，他們其實都有共產黨的黨支部，所以他們會聽黨的命令」，呼籲台灣人千萬別被中共給迷惑。

