民進黨批兩黨智庫論壇 國民黨淪為中共「謠言留聲機」

國共論壇 民進黨：顛倒黑白、散播懲獨威脅 國民黨淪為中共「謠言留聲機」。（曾薏蘋攝）

國民黨赴中參加「國共兩黨智庫論壇」並提出共同意見，民進黨發言人吳崢今（4）日表示，整場國共論壇雖名為「兩岸交流合作前瞻」，卻充斥各種「兩岸中國人」與「疑美論」的認知宣傳。當前兩岸交流遭遇的所有障礙，其實都是中共片面作為造成，可以說「神也是你，鬼也是你」。

對於宋濤在論壇中公開宣稱要「打擊台獨絕不手軟」，吳崢批評，中共不斷以懲獨恫嚇台灣人，近來更連部會首長、國會議員、檢察官與國軍弟兄都被中共扣上莫須有罪名追殺，這才是真正名符其實的國家機器與紅色恐怖，更是不折不扣的「威權獨裁」與「跨境鎮壓」。

吳崢說，國民黨稱要「為人民謀福祉」，卻中共一起高唱反對台獨、對台灣人祭出「死亡威脅」；說要「幫台灣產業找出路」，結果卻完全是想「重新鎖進依賴中國的老路」。國共論壇的結果顯示，國民黨已經淪為中共的謠言留聲機，與台灣主流民意完全背道而馳。

吳崢指出，尤其是針對國民黨宣稱要「推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制」的說法，居然完全與中共論述如出一轍！但事實是中國方面「說斷就斷」，持續拒絕恢復兩岸觀光必要的小兩會磋商，長期對台灣政府「已讀不回」，看不出有任何善意的作為。

吳崢說，當前兩岸交流遭遇的所有障礙，其實都是中共片面作為造成，可以說「神也是你，鬼也是你」。國民黨不僅不敢質疑中共，還反過來跟中共一起顛倒黑白；這不叫交流或談判，只是單純配合中共認知戰的應聲蟲而已。

吳崢強調，台灣超過八成的民意反對中共的懲獨恐怖行徑，卻只有國民黨還跑去幫中共背書，成為中共口中「堅定站在歷史正確一邊」的同路人，難道都不會覺得對不起台灣人嗎？

