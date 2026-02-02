民進黨批國共論壇把台灣鎖進一國兩制 爭取綠營市議員提名人赴國民黨踢館

國民黨派遣副主席蕭旭岑赴中進行國共論壇，民進黨青年高揚凱憤而前往國民黨中央黨部踢館。（圖片來源／高揚凱提供）

國民黨副主席蕭旭岑本（2）日率團前往中國與中共進行國共論壇，聚焦智庫交流。民進黨中國部本日指出，綜觀整個1月，中國軍機逾越海峽中線及其延伸線共166架次，並批評國民黨主席鄭麗文：「面對中共如此惡劣的軍事恫嚇，竟然為了所謂國共論壇，公開表示中國是親人。」

民進黨台北市議員擬參選人高揚凱（大安文山）本日亦前往國民黨中央黨部踢館，痛斥鄭麗文已經變成中共在台灣的代理人、變成中共武統台灣的急先鋒，把國民黨變成了統促黨。他並喊話台北市長蔣萬安應出面表態，是否支持這樣的統促立場，不能再繼續當個不沾鍋。

廣告 廣告

民進黨：鄭麗文無視機艦擾台竟稱中國是親人

適逢國民黨副主席蕭旭岑本日率團與中共進行國共論壇。民進黨中國部本日指出，綜觀整個1月，國防部偵獲中國軍機270架次、軍艦205艘次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域共機166架次。

「面對中共如此惡劣的軍事恫嚇，國民黨主席鄭麗文竟然為了所謂國共論壇，公開表示中國是親人，還說絕對做不出骨肉相殘的事情」，民進黨中國部續批：「相比過去國民黨前主席馬英九也曾經強調兩岸關係要相信習近平，荒謬程度有過之而無不及。」

民進黨批國共論壇：讓台灣鎖進一國兩制、替威權降低成本

民進黨中國部抨擊，中共不斷藉由發動軍演、聯合戰備警巡等名義，對台進行軍事威嚇，國民黨不但不譴責，甚至不斷唱和中共論述，這次國共論壇更是以九二共識作為交流前提，根本是想讓台灣被鎖進中共一國兩制的框架之中。

民進黨中國部日前也批評國民黨阻撓國防法案，並稱如果一個政黨避談台灣如何防衛、如何維持主權、如何守住民主與產業安全，只想「相信習近平」，高唱「中國是親人」，這樣的政治視角，本身就已經脫離民主國家的責任邏輯。

民進黨中國部強調，在中共持續升高對台軍事壓迫、資訊戰、統戰與滲透的當下，台灣真正需要的是內部團結、制度韌性與對外戰略一致，而不是在關鍵安全議題上自我削弱、替威權政權降低成本。

民進黨小將登門踢館：鄭麗文已把國民黨變成統促黨

就在蕭旭岑率團進行國共論壇的今日，民進黨台北市議員擬參選人高揚凱一大早親赴國民黨中央黨部踢館。他表示，停辦了9年的國共論壇，明天2月3號將在北京登場，「在我身後的不知道是國民黨黨部、還是中共統戰部」，他並喊話：「我在這裡要大聲請問鄭麗文主席，妳到底是國民黨的主席，還是統促黨的主席？！」



高揚凱指出，國民黨主席鄭麗文上任才剛滿3個月，就迫不及待派遣國民黨副主席蕭旭岑帶隊到中國去磕頭、朝貢，懇求能夠得到中國共產黨關愛的眼神，為鄭麗文主席衷心期待的「鄭習會」來鋪路。

曾經參加過國民黨的高揚凱感慨國民黨人事已非，他並感慨萬千地說：「本日國共論壇的登場，具體顯示鄭麗文主席所掌控的國民黨中央，已經變成中共在台灣的代理人，變成中共武統台灣的急先鋒。簡單來說，鄭麗文主席把國民黨變成了統促黨。」

民進黨小將叫陣蔣萬安：不能再繼續「不沾鍋」

除了抨擊國民黨現任主席鄭麗文之外，高揚凱本日也劍指國民黨「儲君」台北市長蔣萬安。他表示，蔣萬安市長身為國民黨最重要的縣市首長，又自稱是中華民國台北的市長，不能再繼續選擇不沾鍋，必須清楚表明立場。

高揚凱並要求蔣萬安明確回答：「支不支持軍售預算？要不要捍衛中華民國體制？以及接不接受台美關稅協議？」他強調，蔣萬安市長不要再迴避，應該為了台灣的安全、尊嚴、繁榮，勇敢站出來、大聲表態。

(原始連結)





更多信傳媒報導

泰國憲政保衛戰：240萬選民烈日搶先投票 力拚公投翻轉軍方憲法

愛心不間斷 世界先進歲末愛心捐款募得434萬元 幫助弱勢族群迎向美好未來

「台灣祭 in 福岡2026」以台南為主題 黃偉哲親赴推廣現場大啖虱目魚鬆肉燥飯

