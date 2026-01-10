民進黨批國共論壇背離台灣民意 籲通過總預算化解條件說

「國共論壇」可能在1月底登場，民進黨發言人李坤城今天(10日)表示，中共持續對台施壓，國民黨此舉背離台灣主流民意。他並呼籲國民黨主席鄭麗文協調黨內盡快通過總預算案，以化解「條件說」的疑慮。

外傳「國共論壇」將於1月底在中國北京召開，且是為「鄭習會」鋪路。國民黨主席鄭麗文10日下午受訪時強調相關活動若有具體結論或進度會對外說明，絕對不會秘密進行。她也再度駁斥國共論壇及鄭習會的「條件說」。

對此，民進黨10日重申「國共論壇」長期以來即是中共對台統戰的重要平台，中共持續對台進行軍事恫嚇、外交打壓，近期還公布所謂懲治國人名單，企圖在台灣內部製造寒蟬效應，直接威脅國人安全，但國民黨不僅未堅定捍衛台灣主權與尊嚴，反而與民眾黨在立法院聯手6度阻擋中央政府總預算案、杯葛國防特別預算，現在還急於赴中交流，明顯是在為「鄭習會」鋪路，背離台灣主流民意。

廣告 廣告

民進黨發言人李坤城受訪表示，鄭麗文既然否認條件說，便應協調國民黨早日在立院通過相關預算，以證明阻擋預算並非「鄭習會」的交換條件。他並呼籲若國共論壇最終成行，整個程序與內容都應公開透明；國民黨也要向中共反映中國軍事行動擾台、侵害台灣人權等作為，而非交換兩黨利益。他說：『(原音)你可以跟中共那邊講說軍機、軍艦不斷的擾台，演習也不斷的對於台灣的主權安全造成傷害，或者說有很多的台灣人民去到中國之後可能因為宗教的一些原因，也被中國拘禁或逮捕，我覺得這些東西才是國民黨必須要去跟共產黨談的，並不是說去拿著在立法院不論是擋軍購、擋總預算，然後拿著這些東西去交換兩黨之間要談的一些利益。』

至於鄭麗文強調兩岸對話交流一點都不困難，她上任後僅是重申「九二共識、反對台獨」便感受到對方的善意。李坤城對此表示，在中國國家主席習近平的說法中已沒有「九二共識」，只剩下「一國兩制」，中國認為中華民國不存在。他並強調民進黨並未針對兩岸關係做任何挑釁的動作，民進黨政府也一直維持中華民國主權獨立的一貫立場，主張捍衛台灣主權與安全。