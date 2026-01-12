民進黨批率團訪美「雙標」 黃國昌：執政黨只想著鬥臭在野黨

台北市 / 武廷融 綜合報導

民眾黨主席黃國昌於昨(11)日晚間出訪美國，前往華盛頓拜會政府部門會談國防軍購與關稅議題，預計14日返台。民進黨則批黃國昌「雙標」，過去曾批判其他在會期中出國的立委是「薪水小偷」，而民眾黨提出延會，黃國昌卻將總預算的審查棄之不顧出訪美國。對此，黃國昌在轉機途中發文回應，痛批「為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！」

黃國昌率團出訪美國，表示將針對國防與高關稅議題，與美國政府部門進行面對面會談。民進黨立委吳思瑤今(12)日則指出，黃國昌過去義正詞嚴地批判會期中出國的立委是「薪水小偷」，又罵別人利用任期最後出國「畢業旅行」，現在卻「雙標」快閃美國。吳思瑤喊話黃國昌，延會是民眾黨提出的，應該趕快回來審查預算與法案，否則此舉是自證其罪，落跑成「薪水小偷」，所提的延會也毫無正當性。

民進黨團幹事長鍾佳濱也表示，歡迎黃國昌返國後能夠告訴全國的民眾，如何努力的趕快讓國防特別條例付諸審查，「過去倉促出國，跟日本自民黨總裁的桌子合影，好像不是什麼很重要的事情」，鍾佳濱表示，希望黃國昌從美國回來，可以真正聽到民主同盟國對於台灣在肩負共同負擔起區域和平、防衛，應該盡什麼樣的責任。

而黃國昌稍早發文表示，他們目前在轉機途中，看到民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，「悲哀難過的情緒，油然而生」，黃國昌質疑，執政黨到底怎麼了？「為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！」

黃國昌稱「為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。再說一次：當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」

