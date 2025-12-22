民進黨批藍委言論不當 指國民黨消費治安事件轉移焦點

民進黨發言人吳崢今日就國民黨文傳會主委吳宗憲的言論提出批評。吳宗憲昨日在節目中為國民黨立委赴中行程辯護時，引用沈伯洋父親器官的比喻，引發民進黨強烈反彈。

吳崢表示，吳宗憲身為國民黨中央一級主管、不分區立委，為護航藍委赴中，竟對立院同事之直系親屬進行人身攻擊，拿平民的身體健康與器官進行嘲諷，批評其泯滅人性、毫無羞恥心。

民進黨指出，中共器官摘除議題已被國際輿論撻伐，根據統計今年至十月為止，國人赴中後失聯、遭盤查關押高達178人。面對中共劣跡斑斑的惡行，國民黨不顧國人生命健康安全，反而惡意消費此議題，為中共擦脂抹粉。

吳崢進一步表示，國民黨近日不斷惡意消費國內重大治安事件，現在更企圖為藍委赴中行程解釋不清，以攻擊國人健康來轉移焦點。他指出，國民黨黨主席近期屢次失言，走向極端偏鋒，已無法要求黨員謹言慎行。

民進黨強調，國民黨繼先前稱普丁不是獨裁者後，再次發表爭議言論，讓國際社會失望。對於這樣不斷挑起政治對立與仇恨的政黨，絕不會為台灣主流民意所接受，將受社會輿論的撻伐制裁。

