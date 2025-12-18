民進黨批藍白國會多數暴力 列舉多法案控在野護航貪腐、掏空國家 17

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對在野黨近日持續操作相關議題，民進黨發言人韓瑩今（18）日表示，真正破壞台灣民主、動搖憲政秩序的，不是依法守護體制的執政團隊，而是國民黨在國會長期運用多數暴力，強行通過惡法、掏空國家，才是毀憲亂政的元兇。

韓瑩指出，國民黨聯手民眾黨在國會一再惡修《財政收支劃分法》，不僅企圖掏空中央政府財政，甚至突破《公債法》舉債上限，行政院多次明確指出窒礙難行，仍遭藍白一意孤行否決覆議。她說，即便行政院試圖循釋憲途徑尋求救濟，卻因藍白惡修《憲法訴訟法》，導致憲法法庭自去年底停擺，憲政救濟之門被徹底關上。

廣告 廣告

韓瑩表示，正因憲法法庭停擺，面對在野黨一年多來在國會恣意妄為、接連通過毀壞體制的惡法，執政團隊已無其他憲政途徑可循，才會走到今天不副署的決定。

韓瑩指出，在憲法法庭遭藍白聯手惡修憲訴法而停擺、憲政監督機制被癱瘓的情況下，藍白更進一步在國會恣意推動一系列傷害民主法治、護航貪腐的修法案，包括修正《立法院組織法》與《地方民意代表費用支給條例》，企圖將公費助理費變成立委與地方民代的私房錢。

韓瑩接著說，在野黨還企圖修正《公職人員選舉罷免法》，讓有罪判決確定、仍在緩刑中的犯人得以參選公職；修正《總統副總統選舉罷免法》，為連署階段的賄選行為開後門；以及修正《不當黨產處理條例》，企圖替法院認定的國民黨附隨組織解套，讓不正義黨產不必歸還國家，合理化當年國民黨威權統治之下的國庫通黨庫。

韓瑩指出，最新民調已清楚顯示，多數民意都不支持這些毀壞國家的法案，呼籲部分學者勿為特定政治立場背書，抹滅應有的學術專業與社會責任。

照片來源：總統府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

繼吳興整宅後再一案 許淑華促成第2起自主都更案

潘孟安說明未赴立院原因 指總統府幕僚須嚴守憲法分際

【文章轉載請註明出處】