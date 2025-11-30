民進黨批藍白扭曲國安與民主議題：勿讓台灣陷內部對立

民進黨。（本報資料照片）

針對國民黨主席鄭麗文質疑國防預算，以及民眾黨主席黃國昌稱「民主假」阻擋不在籍投票一事，民進黨發言人卓冠廷表示，面對中國持續升高的文攻武嚇，台灣更需以負責任的態度維護區域和平，從蔡英文前總統到賴清德總統，都一貫堅持「備戰不求戰」的原則，從未偏離。

卓冠廷指出，藍白陣營口口聲聲替國軍抱不平，但真正不斷修惡法、接連被憲法法庭判違憲的，從頭到尾都是國民黨與民眾黨；為了脫罪甚至強推修法、企圖讓憲法法庭停擺，這才是破壞民主憲政的鐵證。

卓冠廷表示，反觀民進黨政府任內已四度調薪軍公教，賴總統今年初也加薪志願役國軍，而藍白在立院強行增加有違憲之虞的預算，才是讓國軍待遇陷入不確定的真正原因。國民黨拿可能違憲的立法當提款機、製造假議題攻擊政府，根本不是在照顧國軍。

卓冠廷指出，至於民眾黨宣稱「民主假」阻礙年輕人投票，更是毫無邏輯。黃國昌在開議期間從日本剛剛返國，但時差好像不只一小時，急著拿錯誤訊息攻擊民進黨，建議等頭腦清楚後再發言。

卓冠廷強調，賴總統提出的「守護民主台灣國安行動方案」，正是為提升自我防衛能力並深化民主同盟合作；藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。

