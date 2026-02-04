民進黨批謝國樑染疫慰問金政見跳票 欠錢欠過年

民進黨基隆市黨部批市長謝國樑染疫慰問金跳票。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑政見染疫民眾每人發1萬元、死亡的發30萬元，但最後只有發給低收和中低收入染疫者每人1萬元，民進黨基隆市黨彙整謝國樑跳票政見，今天批謝國樑第一項跳票政見就是染疫慰問金，欠錢市長欠錢又要欠過年了。

基隆市長謝國樑表示，尊重各方意見，持續專注市政。據市府指出，當初防疫政策是清零目標後來逐步調整為與病毒共存，因此染疫慰問金也跟中央防疫政策滾動式修正。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，謝國樑在2022年大型看板提出「謝國樑全國首創 染疫慰問金1萬元」政見，當時基隆市染疫人口17萬餘人、300多人死亡，但謝上任不到半年，就只有發給低收和中低收入戶3000每人1萬元慰問金，他質疑謝國樑有錢發電動機車，為什麼欠17萬市民慰問金？

余睿柏指出，台灣人有一個習俗是「欠錢不要欠過年」，農曆春節之快到了，謝國樑就是名副其實的「欠錢市長」。過年期間謝國樑可能會許下許多華麗的新年新希望或政策，但不一定會實現。

余睿柏說，期盼謝國樑檢視他的競選政見，盤點有多少是完成的、有多少是半途而廢的、又有多少是根本沒做的，民進黨基隆市黨部會陸續為市民發聲，希望市民一起監督。

