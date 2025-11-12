民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨 71

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。

吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民國與兩岸和平，實屬大錯特錯！」他指出，民進黨自「台灣前途決議文」、蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，立場始終一致。

吳崢說，堅持台灣是主權獨立的民主國家，依憲法名稱為中華民國；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣前途須由全體國民共同決定。他反問：「這四點原則，韓國瑜院長哪一點不同意？」

吳崢批評，若韓國瑜身為中華民國立法院長，不認同台灣是主權獨立國家，或不承認兩岸互不隸屬，就應大方說明，否則賴總統堅持捍衛憲政體制與民主自由，何錯之有？

吳崢強調，中國以跨國鎮壓名義欲侵害我國民意代表人身自由，這是對台灣人權與民主制度的公然威脅與否定。他說，韓國瑜在事件爆發後兩週未表態，直到賴總統提及才發言，卻用他人健康狀況做不當比喻，完全不見譴責中國惡行，「從韓院長今天的發言中，我們絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀」。

吳崢強調，民進黨始終在保護中華民國及其國會議員，「遺憾的是，韓國瑜卻從加害者中華人民共和國的角度出發，對受害人沈伯洋補上一刀，實在令人失望」。

照片來源：民進黨

