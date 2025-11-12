民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。
吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民國與兩岸和平，實屬大錯特錯！」他指出，民進黨自「台灣前途決議文」、蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，立場始終一致。
吳崢說，堅持台灣是主權獨立的民主國家，依憲法名稱為中華民國；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣前途須由全體國民共同決定。他反問：「這四點原則，韓國瑜院長哪一點不同意？」
吳崢批評，若韓國瑜身為中華民國立法院長，不認同台灣是主權獨立國家，或不承認兩岸互不隸屬，就應大方說明，否則賴總統堅持捍衛憲政體制與民主自由，何錯之有？
吳崢強調，中國以跨國鎮壓名義欲侵害我國民意代表人身自由，這是對台灣人權與民主制度的公然威脅與否定。他說，韓國瑜在事件爆發後兩週未表態，直到賴總統提及才發言，卻用他人健康狀況做不當比喻，完全不見譴責中國惡行，「從韓院長今天的發言中，我們絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀」。
吳崢強調，民進黨始終在保護中華民國及其國會議員，「遺憾的是，韓國瑜卻從加害者中華人民共和國的角度出發，對受害人沈伯洋補上一刀，實在令人失望」。
照片來源：民進黨
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
林楚茵倡「全齡金融」打破高齡貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
中共全球抓捕沈伯洋 吳思瑤轟韓國瑜麻木不仁：立法院不能置身事外
近期中國以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查並稱展開全球抓捕，總統賴清德點名立法院長韓國瑜應跨黨派維護國會尊嚴。對此，民進黨立委吳思瑤表示，中國公然把黑手伸入立法院，基於捍衛國會的尊嚴跟地位，韓國瑜絕不能置身事外，更不能無動於衷。鏡報 ・ 20 小時前
民進黨：韓國瑜大錯特錯，絲毫不見立法院長肩膀
針對立法院長韓國瑜今(12)日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」回應總統賴清德一事，民進黨發言人...銳傳媒 ・ 1 天前
周玉蔻批韓國瑜「降格為國台辦主任」 坐等梁文傑出來電
針對中國制裁民進黨立委沈伯洋並威脅透過國際刑警抓捕，總統賴清德昨（11日）呼籲立法院長韓國瑜出面聲援，韓今（12日）形容此舉如「自己生病，讓別人吃藥」，並建議賴應廢除民進黨台獨黨綱、撤回「中國大陸為境外敵對勢力」說法，才能解決問題。對此，資深媒體人周玉蔻批評韓的言論將自身角色降格為中國「國台辦主任」，並表示坐等陸委會副主委梁文傑以金句妙語「電他」。鏡新聞 ・ 16 小時前
藍委怒問「你講那什麼話」 卓榮泰回嗆：我講中國話、台灣話啦
行政院長卓榮泰今（11）日赴立法院提出施政報告並備詢，面對國民黨立委吳宗憲在質詢時，提及立法院三讀通過的法律案，行政院卻不願編列預算配合執行，痛批卓毀憲亂政，卓則回應稱是國民黨、民眾黨癱瘓憲法法庭，拒絕通過總統賴清德提名的大法官人選，兩人爆發激烈口角。期間吳更傻眼質疑「你（卓）講那什麼話？」；卓則火爆打斷發言，開嗆「我講中國話、台灣話啦」。中時新聞網 ・ 1 天前
賴總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 韓諷「自己生病讓別人吃藥」
中國官媒央視日前揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援沈伯洋。韓國瑜今天(12日)表示，如今台灣安全只剩下維護美台關係而已，賴總統若要協助沈伯洋，應恢復保護中華民國、民主自由及維護美台關係、兩岸和平等「台灣安全4支腳」。民進黨團則呼籲韓國瑜以蒼生為念，團結國會對抗侵略。 中國官媒央視日前揚言將透過國際刑警組織與跨境合作在全球抓捕沈伯洋。賴清德總統11日表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋。 韓國瑜12日偕同立法院副院長江啟臣出面回應。韓國瑜表示，立法院長有責任保護每位立委的言論自由、人身安全，以及質詢不受到恐嚇與威脅，這部分毋庸置疑；對於賴總統點名他出面為沈伯洋發聲一事，他認為這是「一個人生病，讓別人吃藥」。 韓國瑜認為「台灣安全有4支腳」，包含保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平，他質疑賴總統和民進黨維持台獨黨綱、發動大罷免及宣布中國為境外敵對勢力等作為，形同讓台灣安全只剩下維護美台關係這支腳，因此，他認為賴總統若要協助沈伯洋，應該考量恢復「台灣安全4支腳」。 韓國瑜並向賴總統喊話，表示中央廣播電台 ・ 18 小時前
總統籲為沈伯洋聲援 韓國瑜瞎扯遭卓揆反嗆
賴清德總統昨呼籲立法院長韓國瑜挺身而出，捍衛國會尊嚴。短新聞SHOTNEWS ・ 16 小時前
沈伯洋事件 綠委指韓國瑜「這舉動」LOW了
【論壇中心／綜合報導】中國揚言全球緝捕民進黨立法璀原沈伯洋，總統賴清德表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，他也非常期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，守護台灣人民言論自由，對於賴清德總統的喊話，立法院長韓國瑜表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。民進黨立法委員王義川今日在《頭家來開講》節目中指出，韓國瑜應該在一個大家長的角度，即使是國民黨或民眾黨的任何一個議員，遭受到任何一個國家講這些話，中華民國總統都可以站出來捍衛他的人身安全，王義川認為，韓國瑜在格局上「比較Low」，王義川表示，韓國瑜應該展現出他的高度，未必要像賴清德總統說的「率領跨黨派立委聲援」，只要用立法院長的身分出來聲援，就能展現他的格局，回嗆賴清德總統的那些話，「其實都是多餘的」。對於沈伯洋遭到中國「全球通緝」，陸委會主委邱垂正嚴正指出，這不是針對個人，而是針對所有台灣人民的集體脅迫與跨境鎮壓行為，呼籲國人團結一致，以韌性與決心反制中共威脅。原文出處：頭家講(影)／沈伯洋事件 綠委指韓國瑜「這舉動」LOW了 更多民視新聞報導親共立場惹議！傳AIT本週約見鄭麗文 吳思瑤：無視KMT中華民國派撻伐民進黨桃園市長徵召人選受關注 老縣長許信良明提觀點吳釗燮、林佳龍有嫌隙？ 鍾佳濱怒轟：見不得台灣好的人所提民視影音 ・ 2 小時前
小泉進次郎曾被譏「低智商、話無重點」 網驚他當防衛大臣進化了
日本政二代、前首相小泉純一郎次子小泉進次郎，承襲父親衣缽進來政界，不過以前進次郎曾經被嘲諷「低智商」，以及講話沒有重點的「進次郎構文」。但自新首相高市早苗上任後，啟用他為防衛大臣，許多網友發現，進次郎在這幾次的國會答辯中，竟然「進化了」，網友直呼「進次郎覺醒」。鏡報 ・ 15 小時前
曹興誠點名沈伯洋選台北市長！楊智伃酸：青鳥國師要完成三敗美譽
聯電創辦人曹興誠今日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。國民黨前發言人楊智伃開酸，青鳥國師曹興誠再度下凡，開示民進黨要讓真命天子沈伯洋參選，看起來想完成「三敗國師」的美譽。中天新聞網 ・ 17 小時前
副業「True飯」月底歇業 館長怒批「被民進黨害死」
館長陳之漢在直播感嘆副業經營困難，怒批「被偉大的民進黨害死」（擷取自館長惡名昭彰YouTube）臺灣時報 ・ 14 小時前
韓國瑜指賴清德打斷台灣安全3隻腳 卓榮泰反嗆：鄭麗文拜共諜也要吞下去？
針對總統賴清德喊話立法院長韓國瑜率立委聲援遭「中國通緝」的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日回應，一張桌子有4隻腳，台灣安全也是4隻腳，但4隻腳卻已被賴清德跟民進黨打斷3隻。對此，行政院長卓榮泰表示，桌上有兩盤菜，一盤是國民黨主席（鄭麗文）祭拜共諜，另一盤是中國全球追捕沈伯洋，難道這兩盤菜韓國瑜都要沉默地容忍、沉默地吞下去嗎？對於賴清德的呼籲，韓國瑜今表示......風傳媒 ・ 15 小時前
影/基隆釣客突倒臥消波塊無呼吸心跳 送醫搶救不治
基隆市今（12）日發生一起意外，一名釣客張姓男子（61歲）下午2時許在八尺門安檢所附近海邊釣魚，在消波塊上突然昏倒失去呼吸心跳，消防局獲報趕赴現場CPR並送往三軍醫院，經搶救後仍不治死亡，警方已通知家屬並報請地檢署相驗釐清死因。中天新聞網 ・ 16 小時前
總統籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠盼國會勿置身事外 藍盼重啟兩岸對話
中國官媒央視日前揚言「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，賴清德總統11日呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援沈伯洋。對此，民進黨團今天(12日)表示，基於捍衛國會尊嚴，韓國瑜絕對不能置身事外。國民黨團則希望賴總統拿掉「把中國列為境外敵對勢力」這句話，並建議透過國會兩岸事務因應對策小組重啟兩岸對話。 中國官媒央視日前揚言將透過國際刑警組織與跨境合作在全球抓捕沈伯洋。賴清德總統11日表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派立委聲援沈伯洋。 國民黨團首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭在今天上午召開記者會，表示國民黨團認為中華民國立委應受到保護，但「解鈴還需繫鈴人」，他們建請賴總統拿掉過去所說「把中國列為境外敵對勢力」這句話，兩岸才有進一步交涉與溝通的空間。他們也建議透過「立法院兩岸事務因應對策小組」重啟兩岸對話。牛煦庭：『(原音)我們希望問題可以被解決，大家可以共商對策，不管是在民進黨兩岸的立場，解鈴還須繫鈴人，要不要主動釋出一點善意、降一降溫？或者是透過立法院的兩岸事務因應對策小組的運作來開啟一個新的溝通管道，我希望大家用開放的心態來看待，用解決問題的核心邏輯出發。』 兼任民進黨政策會執中央廣播電台 ・ 21 小時前
遭賴清德點名聲援沈伯洋 韓國瑜最新發文：老牛「不待揚鞭自奮蹄」
立法院長韓國瑜今（12）日在臉書與網友分享自己的工作日常，他在影片中分享辦公室一幅請國內知名書法家寫的墨寶。韓國瑜也解釋，這幅墨寶象徵他的心情，擔任立法院長，像是老牛一樣，「不待揚鞭，不需要任何人告誡我、或者鞭策我」，他也以這14字勉勵自己，為國家、為社會、為人民，能做多少就做多少。中時新聞網 ・ 20 小時前
沈伯洋遭中國通緝 韓國瑜發言惹議 周玉蔻開酸「降格當國台辦主任」
[Newtalk新聞] 中共日前宣布，將以涉犯「分裂國家罪」，立案調查立法委員沈伯洋，甚至揚言要全球通緝。總統賴清德昨日就點名立法院長韓國瑜應站出來維護國會主權，而韓國瑜今（12）日則回應，「自己生病讓別人吃藥」，並要賴清德廢除台獨黨綱、撤回中國為境外敵對勢力。對此，媒體人周玉蔻在痛批，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德，降格為中國國台辦主任嗆聲賴清德，坐等陸委會副主委梁文傑出來電他。 周玉蔻表示，韓國瑜無顏（恐怕也是無腦）回應賴清德總統呼籲為沈伯洋遭中共通緝一事表現立法院長的高度，今天化身為國台辦主任，嗆聲賴總統先廢除台獨黨綱、取消中共為境外敵對勢力的說法。很多人看了韓國瑜置國會議員人身安全於不顧、視國會尊嚴遭羞辱於無物、縱容中共當局恐嚇台灣國民不保護的說法，一定十分生氣。 她建議，既然韓國瑜要降格為中國的國台辦主任，那就坐等陸委會副主委梁文傑出來電他，至於其他發言人，反正腦袋、形象激不起共鳴和漣漪，書讀的又不如梁文傑多，就算了吧。查看原文更多Newtalk新聞報導迎戰2026選舉 民眾黨曝第二波議員提名：中部選區6人 蕭美琴訪歐56小時 媒體人曝驚魂過程：宛如007過關斬將新頭殼 ・ 15 小時前
韓國瑜酸賴清德「自己生病要人吃藥」 吳崢：不敢譴責中國，還幫加害者
中共控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，中國官媒揚言利用國際刑警組織，發出紅色通緝令，在全球對他進行抓捕。總統賴清德要求立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜反嗆「自己生病，卻讓人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢抨擊，韓院長不站在台灣這邊，不站在立法院這邊，拖拖拉拉過了兩個禮拜終於出聲，結果通篇只敢罵賴清德總統，不敢譴責中國！又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢表示，台灣的立委沈伯洋，被中共恐嚇威脅說要立案偵辦、通緝抓捕。全國從總統、行政院長、國安局、外交部、陸委會、警政署還有民進黨中央，以及許許多多台灣公民，全部團結起來，譴責中國，相挺同胞。結果，台灣最高民意機構、中華民國立法院的代表韓國瑜，半個月過去了，跟沒事人一樣，今天終於出聲。吳崢砲轟，韓國瑜一開口，竟然不是譴責中共，而是指責賴總統，說賴總統沒有保護中華民國，沒有維護兩岸和平，說穿了，背後又是那套幫加害者幫腔的「挑釁論」。吳崢怒嗆，「韓院長，我代表民進黨告訴你」，從民進黨的「台灣前途決議文」，到蔡英文前總統的「四個堅持」，到賴清德總統的「和平四大支柱」，民進黨與民進黨政府的兩岸立場一向很清楚：堅持台灣是主權獨立的民主國家，台灣好新聞 ・ 14 小時前
傳統市場如何防「毒蛋」？資深菜販揭1招辨識散裝蛋來源
彰化縣文雅畜牧場4批雞蛋檢出「芬普尼」殘留超標，15萬顆雞蛋流向市面，其中12萬顆鋪貨大型通路已通知業者緊急下架，但有約3萬多顆散裝雞蛋仍待追回，彰化衛生局公布序號供民眾核對避免踩雷。不過，也有人憂心若在傳統市場購買散裝蛋該如何得知序號？資深菜販廖炯程今（11日）分享1招「食安冷知識」供大家辨識。太報 ・ 1 天前
曹興誠薦沈伯洋戰北市 粉專「反串」列五大優勢喊「蔣萬安慘了」
[Newtalk新聞] 聯電創辦人曹興誠今天（12日）發文「賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長」，認為可以「輾壓」蔣萬安。政治粉專「逆風的烏鴉」列出沈伯洋「五大優勢」，直指沈是「蔣萬安最大的敵人」。不過，參考該粉專過去發文型態，疑似為反串手法放大解讀，在同溫層掀起「認真」疑問與「我要看到被輾壓」的戲謔留言。 曹興誠臉書發文，呼籲民進黨總統賴清德徵召沈伯洋參戰台北市長，回擊中共跨境通緝。他批評立法院長韓國瑜難跨黨聲援，賴總統僅口頭支持，應以選戰展現民主決心。 「逆風的烏鴉」粉專以「蔣萬安最大的敵人」為題，細數沈伯洋「優勢」：年輕4歲、台大法律勝政大外交、律師外加教授與補習班老師、家族兩岸賺錢經驗、獲美英資金補助。結尾喊「蔣萬安就慘了」，明顯反串諷刺。挺藍網友秒懂，留言「認真？」帶問號表懷疑，「我要看到被輾壓」直指沈伯洋將被蔣萬安輾壓。 反串發文日前也發生在桃園，桃園市國民黨議員詹江村（綽號村長）評論民進黨立委王義川可能披掛上陣，征戰搶奪2026桃園市長寶座；以「張善政危險了」為題發文，稱「原以為民進黨桃園沒人了，沒想到這反而把民進黨逼出大招」、「國民黨上上下下，最害怕就是民進黨丟出王義川這新頭殼 ・ 19 小時前
民眾黨拋「這時間點」決定藍白合！他：急了
[NOWnews今日新聞]中廣前董事長趙少康與民眾黨主席黃國昌日前會面，談論2026年新北市長選戰，備受關注，另外，民眾黨秘書長周榆修接受專訪時稱，希望明年3月前可以與國民黨確定方式，不代表會一直等，...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
警赴機場逮人！造謠台灣花巨資換蕭美琴演講 網友：反串文不違法
副總統蕭美琴，7日在對中政策跨國議會聯盟大會中發表演說，有網友卻在社群平台發文，指出台灣捐了80億歐元才得以促成此事，事後總統府澄清並報案；對此，警方調閱IP位址追查，鎖定陳姓網友涉有重嫌；12日下午3時許，陳男搭機返抵國門，警方前往機場逮人，陳男無奈表示，他就是轉發反串文，不懂違反哪一條法律。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前