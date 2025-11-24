民進黨找上「踹桌議長」張峻？他鬆口證實了

▲無黨籍花蓮縣議長張峻曾狠踹藍委傅崐萁桌子。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 2026年地方大選布局備受關注，民進黨近期傳出有意找曾狠踹藍委傅崐萁桌子的議長張峻合作。對此，張峻20日認了，民進黨確實曾接洽，但他目前仍以花蓮災情重建工作為要務，對於合作，需要後續再觀察，不過他也認為花蓮確實需要改變。

花蓮馬太鞍溪溢流災情慘重，張峻一度在地方會議上狠踹傅崐萁桌子，一腳讓他聲名大噪。而他也好幾次在臉書上發文談及花蓮災情，流露出不捨心情。

針對民進黨傳出有意找他合作，張峻日前則表示，當前的首要任務是處理光復鄉的災情重建，以及鳳林、萬榮地區的堤防缺口溢流防災工作。他更強調：「保障民眾日常生活回歸正常，是眼下最重要的任務」。

對於是否和民進黨合作，張峻回應：「後續再視情況而定」。不過，張峻仍認為，花蓮確實需要改變，希望讓地方發展得更好。

