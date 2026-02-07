民進黨找不到人戰蔣萬安 作家揭「仇恨動員」失效：連南部都動搖

2026年台北市長選戰，外界關注民進黨會派誰出戰爭取連任的市長蔣萬安。作家「漂浪島嶼」分析指出，民進黨已經失去仇恨動員能力，反而在背著執政不力的新仇下，越選越艱辛，不僅難撼動藍營執政的台北，甚至就連南部都動搖。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

「漂浪島嶼」今天在臉書發文表示，蔣萬安民調領先，民進黨目前找不出對戰人選，甚至還在上演出頭先犧牲的推託劇碼。但作為蔣家後代，背著沉重的歷史包袱，蔣萬安一直是民進黨的頭號公敵，擊敗蔣萬安不只是政治權力競逐，更是對過往歷史的平復。不過，時至今日，蔣萬安的高人氣，特別是年輕族群的高支持，說明一件事實，民進黨長期依賴仇恨國民黨威權統治歷史，到了今日已經漸漸難再成為選票動員的工具。

廣告 廣告

「漂浪島嶼」指出，回想過去選舉，萬惡國民黨虧欠人民，成為選戰舞台的主軸哭腔言語，蔣家成為威權統治的打擊對象，切割出仇恨國民黨，清算蔣家，就能獲得一堆選票，固守深綠基本盤。到了民進黨二度執政，前後累計已近20年，台灣人民不是沒給民進黨機會，但是家族貪腐、政策跳票、執政不力的現實，從過去歡喜出航變成含淚投票，甚至失望的喊出，欠民進黨的都已還完。

「漂浪島嶼」說，長期執政失敗，造成大選連敗，甚至讓賴清德驚險當選，都看出厭惡民進黨的新仇，不輸仇恨國民黨的舊恨，於是選票基本盤鬆動，綠營保衛政權，越選越是辛苦。

「漂浪島嶼」發現，年輕一輩對過去歷史的淡然，無論是沒有親身感受，或是有不同史觀看法，對於曾經威權統治的國民黨，沒有太多歷史印象，於是舊仇不再，而作為蔣家後代的蔣萬安，就是一位符合年輕口味的活力市長。去除家族罪名的歷史包袱，蔣萬安避免中國人爭議，喊出我是台灣人、中華民國國民，閃避落入統派抹紅的險境，於是造就現今高人氣的形象，成為綠營難以擊敗的目標。

「漂浪島嶼」認為，蔣萬安成為一個現象指標，民進黨固守基本盤的兩大論述：仇恨威權統治歷史，以及抗拒中國統一未來，作為仇恨核心的蔣家後代蔣萬安，面對年輕族群選票，已無家族包袱牽絆，甚至過去嘗試運用打擊，卻是不起漣漪。對於國族認同、國家未來，作為市長無須過早翻牌，於是又難以歸類為統派國民黨，縱使沒有缺席與中國大陸的交流，但是受到抨擊抹紅，卻是相對微弱。

「漂浪島嶼」指出，環顧蔣萬安施政，最大的爭議，就是延續社子島徵收的政策，如同台北市內的大埔事件，在過去八方聲援，可以撼動政權。但是到現今，一塊土地藍綠都有利益，竟然沒有太多支持，用來打擊蔣萬安，就剩居民孤單奮戰。

2026年台北市長選戰，民進黨仍找不到人出戰蔣萬安。（圖／中天新聞）

「漂浪島嶼」總結，蔣萬安不只是個人迷魅，甚至成為一種現象表徵，最該背負歷史之仇的蔣家後代，在當今年輕族群之中，根本已無原罪，當年輕族群不再受萬惡國民黨的舊恨影響，民進黨已經失去仇恨動員能力，反而在背著執政不力的新仇下，越選越艱辛，台北難撼動，連南部都動搖。

延伸閱讀

國民黨擬3月底民調決定中市長提名 盧秀燕說話了

美國會議員批在野擋國防預算 國民黨駁：不要被綠營誤導

韓辦主任爭取參選北市議員 韓國瑜轉發許原榮貼文力挺