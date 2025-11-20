民進黨找嘸人戰台北桃園？徐國勇列名單

▲對於桃園、台北人選，徐國勇表示，「我們沒有難產！」且許多人都被點名。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.22）

[NOWnews今日新聞] 民進黨在2026年的台北市、桃園市長的提名人選尚未出爐，引發外界關心，是否「難產」，對此，民進黨秘書長徐國勇今（20）日否認說，「我們沒有難產！」且許多人都被點名，甚至他都被點到；他強調，除了一些地方例外，基本上都會在農曆年前完成提名。

徐國勇上午出席台北國際音響大展開幕典禮，會前被媒體問到，桃園、台北的人選是不是都難產？徐國勇受訪時否認說，「我們沒有難產！」大家已經點名這麼多的台北人選，每一位都是相當有經驗的民意代表，且也都有相當多的社會歷練，甚至知名度都非常的高，例如綠委王世堅、壯闊台灣聯盟的理事長吳怡農，甚至也點到他，「當然我是秘書長，不會去選舉啦！」

徐國勇提到，現在就是如何在這裡面選出一個最適當、最強的人選，代表民進黨、帶著國家往前走，這才是選對會在處理的事情，所以不會沒有人。

至於所有人選是否在農曆年前完成提名，徐國勇提到，基本上希望全部能夠在農曆年前，提名完成，不過也不排除，有一兩位可能在農曆年後再處理，譬如說金門、馬祖；他坦言，金門、馬祖對比民進黨而言，比較困難，也考慮較多，也要找人。

對於花蓮是否支持議長張峻？徐國勇說，這都是未知數，因為張峻也沒有宣布參選，也不曉得張峻的立場，不過，他們都是花蓮的好人選，民進黨也有自己的好人選，會不會有合作，這個以後再來談，「花蓮正在討論中」。

媒體詢問，王世堅昨天大讚總統府副秘書長何志偉，是否認為他是桃園市長的好人選嗎？沈伯洋被點名參選台北？徐國勇說，民進黨要出來選的人選都是好人選，「剛剛提到台北市是不是沒有人選，你看，我剛都忘了提到沈伯洋，又多了個人選」；他強調，「我們人選相當的多，我當秘書長比較頭痛就是到底哪一位最適當」。

對於下星期三中執會將進行第二波提名，包含新北蘇巧慧、苗栗陳品安。徐國勇提到，提名陣容單單蘇巧慧，已是相當夠力，而陳品安的學經歷各方面都是一流的，她是台大金融財經畢業的高材生，然後再去讀法律研究所，很順利的考上律師，且在苗栗的形象非常好，是一個從政女性裡面，一位非常好的典範，因此兩位亮點就相當夠了。

