民進黨承諾大跳票！13萬戶社宅停建卻每年撒幣2000億 燒光公共預算
撰稿：李士華
2026年5月20日，賴清德在執政兩周年談話中大動作宣布0至18歲每人每月5000元「成長津貼」，一年砸下高達2000億元現金。但民進黨選前信誓旦旦承諾的「中央興建13萬戶社會住宅」早已悄悄砍到只剩4萬戶，直接興建新增社宅幾乎停滯，缺口全用包租代管與租金補貼來填補。這根本不是什麼「務實調整」，而是明目張膽的政策大跳票。把原本該用來蓋社會住宅、安定年輕家庭的錢，拿去短期買票！民進黨把「居住正義」徹底賣了，換來一堆燒錢的財政炸彈。
一年撒幣2000億，等於把13萬戶社宅全部燒掉，原13萬戶社宅總經費約2000-2500億元，每戶政府初期負擔約157萬元。這筆錢蓋起來是可使用50年以上的公共資產，還能收租金部分回收成本。
如今呢？0-18歲人口一年直接發將近2000億元，卻什麼實體資產都沒留下。
民進黨把「蓋房子」變「發錢」，把可累積的國家財富，換成年年重複、無底洞的經常性支出。少子化持續惡化，這2000億將成為壓垮下一代的財政負擔。
政府嘴上說「台灣有能力負擔、不排擠其他預算」，但把可回收的建設支出，換成年年必須編列的經常性支出，一旦經濟下滑或稅收因少子化萎縮，這些「成長津貼」要怎麼持續？縮水？排富？還是繼續舉債，債留子孫？
這根本是短視近利、透支未來的典型操作。民進黨政府把蓋社宅的長期投資，拿去換取眼前的發錢政策，或能博得一時的政治掌聲，但卻是徹底背叛了對年輕世代與居住正義的承諾。
居住正義不是每月發5000元即可，而是要讓年輕人住得起、住得穩、敢結婚、敢生養。 民進黨這一連串從13萬戶社宅跳票到狂撒2000億的做法，暴露的正是執政者思維的嚴重退化。
監察院、立法院與我們納稅人，都應該嚴厲監督這場「蓋房子改發錢」的短線做法。別再讓政見變空頭支票、公共資源變選舉買票工具。否則，台灣的居住正義與人口未來，將被民進黨這一場又一場的「務實調整」徹底葬送。
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