「民進黨把F-16失事演成卸責大戲！」羅智強列3裝備買了沒到：對得起國軍嗎？

花蓮空軍基地一架「編號6700」的F-16V戰機於6日晚間執行例行性訓練任務時，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉疑似於花蓮縣豐濱鄉東方10海浬跳傘，軍方目前正全力進行搜救。對此，國民黨立委羅智強指出，正當全國都在忙著關注搜救與集氣，唯有民進黨跟部分民代，急著大罵「在野擋國防預算」。羅智強提到，有「3項裝備」立法院有審有過沒刪，買了沒到，民進黨還可以把責任推給在野，這樣的執政黨不應該接受監督嗎？

羅智強發文提到，F-16V失事全國都在忙著關注搜救與集氣，唯有民進黨跟某些民代，急著大罵「在野擋國防預算」。這就是民進黨執政的2個要訣，把每一個危機都變成造謠契機，把每一次悲劇，都演成卸責大戲，而真正該檢討、該改革的執政失能，猶如房間裡的大象，民進黨上下噤聲，裝作沒看見。

羅智強指出，這次事故後大家又再發現，能夠在飛行員失去反應時即時介入戰機的飛行控制、向空中拉升防止墜毀的「自動防撞地系統（AGCAS）」，我們的F-16V沒有裝備。能夠在飛行員落海延緩失溫的防寒衣，我們的飛行員沒有裝備。而有裝備最新自動防撞地系統F-16V，我們2019年花了2400億，仍然一架都沒有到貨。這些不僅不是「在野擋國防預算」造成的，更都是預算通過了、花了錢，卻遲遲拿不到貨，難道公帑花出去，確保能不能合理期程到貨、能不能發揮效用，不該是執政者的份內的義務嗎？

防撞系統買了沒到 辦理期限被延宕至2028年

以F-16V防撞系統來說，羅智強表示，預算審了、過了也買了，但沒到沒裝。他回顧，2018年因為F-16戰機演習事故，宣布要購買「自動防撞地系統」，2019年這筆預算編列在「F-16A/B型戰機性能提升」案，而「F-16A/B型戰機性能提升」案是空軍在2011年提出總經費1100億元的預算，當時為了加購防撞系統，還將該經費提高到1402億404萬5千元，辦理期程是「101至112年度（2012年到2023年）」。不意外的，因為交貨延宕，辦理期限被延到了2028年，我們2019年買的防撞系統，一直到2026年至今都沒有拿到。

防寒衣何時到貨？羅智強質疑：連國防部都搞不清楚

再來是防寒衣，羅智強也說，預算審了、過了也買了，但沒到。根據另一名藍委徐巧芯委員今日揭露，2021年地面支援裝備開口合約，2025年編列預算簽約4000萬元。這筆預算就是審了、過了、買了，但沒拿到貨。且荒謬的是，空軍昨日記者會說，防寒衣明（2027）年才會到貨，昨晚又改口說今年就會開始到貨。一項軍人性命交關的裝備花4000萬，連國防部自己都搞不清楚。

羅智強：請賴清德、執政黨把全國軍部隊性命當一回事

羅智強感嘆，防寒衣立法院有審有過沒刪，買了沒到；新戰機有審有過沒刪，買了沒到；防撞系統有審有過沒刪，買了沒裝連這樣鐵錚錚的事實，民進黨還可以把責任推給在野，這樣的執政黨不應該接受監督嗎？一位F-16飛官的養成，比戰機還貴重，更遑論人命與國軍保衛辛勞，更在諸多價值之上。

羅智強說，「我拜託賴清德總統、拜託執政黨，別再永遠只想用政治鬥爭轉移治理失職，把飛官乃至於全國軍部隊的性命當一回事。武器裝備到位，是安全之所依，花錢買武器的買方，沒能力要求賣方準時交貨，還推給在野黨、推給立法院，你們對得起國軍嗎？」

