民進黨投縣黨部新住民諮詢站 揭牌

▲民進黨南投縣黨部「新住民諮詢站」揭牌。(圖：南投縣黨部提供)

民進黨南投縣黨部(十八)日舉行「新住民諮詢站」揭牌儀式暨茶會。現場由縣黨部主委陳玉鈴、立法委員羅美玲、中央黨部新住民事務部主任張瑜庭、縣議員陳宜君等多位黨公職共同揭牌。

此次揭牌儀式為重要的里程碑。新住民諮詢站將遍及全國各縣市，從南到北，東部及離島均設有服務窗口，讓新住民可以隨時獲得諮詢協助。而此次的最後一站特別選在台灣的中心點—南投縣，這不僅是地理上的中心點，也象徵著民進黨對全體新住民的關懷與重視，讓更多人能夠在這裡找到家一般的支持與溫暖。

中央黨部新住民事物部主任張瑜庭表示，南投諮詢站的啟用，展現民進黨在推動新住民服務工作上的努力與重視，期盼能照顧到更多在地的新住民，讓大家在生活上遇到需要協助的時候，都能有一個值得信任、依靠的地方，除了政策的推動，民進黨也重視與地方社群的連結，希望諮詢站不只是服務窗口，更能成為大家的交流平台及溫暖的避風港，讓關心與支持真正落實在每個角落。

立法委員羅美玲表示，她身為新住民代表，更能深刻體會新住民在台可能遇到的諸多挑戰，所以她長期服務新住民，推動新住民各項權益政策與法案，協助新住民融入台灣社會，同時也作為政府與新住民之間的橋樑，民進黨是最重視新住民權益的政府，早在她擔任南投縣黨部主委時，她就已經成立新住民關懷諮詢站來為民服務。這次南投縣黨部成立新住民諮詢站，希望能更擴大服務範圍，串聯跨區的力量，提供新住民朋友更多元的協助與服務，大家遇到任何的疑難雜症千萬不要客氣，隨時歡迎到諮詢站來聊聊與討論。

民主進步黨南投縣黨部主任委員陳玉鈴表示，新住民來台普遍面臨語言、醫療、教育、就業等問題，今成立新住民諮詢站，讓新住民又多個據點，縣黨部將竭盡所能提供新住民更多的協助與服務，希望新住民都能就近獲得支持與協助。