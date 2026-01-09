民進黨抹黃張善政翻車！他挖出鄭文燦「辣妹打臀」影片狠打臉

桃園市長張善政7日在市府活動中，笑稱女士穿旗袍是為了「展現美妙身材」，竟遭民進黨性平部批評這樣的發言已經不是幽默，而是赤裸裸的物化與性別偏見。對此，國民黨桃園市議員詹江村則挖出2022年10月豆干文化節上，辣妹表演用情趣用品拍打屁股的影片，怒轟民進黨性平部有出來譴責時任桃園市長鄭文燦嗎？

詹江村則挖出2022年10月豆干文化節上，辣妹表演用情趣用品拍打屁股的影片，怒轟民進黨性平部有出來譴責時任桃園市長鄭文燦嗎？（圖/中天新聞）

民進黨性平部7日在臉書粉專發文痛批，張善政不評論女性身材，就不會選舉嗎？民進黨性平部直言，政治人物的專業與治理能力，什麼時候需要靠評論女性身材來加分？當權者一句看似玩笑的話，其實是在強化「女性存在價值來自身體」的性別刻板。這不是幽默，而是過時又傲慢的觀點，暴露出對性平毫無自覺。

圖取自民進黨性平部臉書粉專。

對此，詹江村8日隨即在臉書發文反擊，他痛批民進黨不抹黃不會選舉，張善政說「穿旗袍復古一下，女士可以展現美妙身材」，在民進黨性平女權自助餐部眼裡，就叫做赤裸裸物化與性平偏見。

詹江村反問永遠雙標的民進黨性平女權自助餐部，當你們批評張善政鼓勵活動穿旗袍叫做物化女性，鄭文燦當市長時候，鼓吹女性穿和服拜神社，又叫做什麼？

詹江村更質問，鄭文燦的豆干文化節，舞台上穿性感內褲扭臀擺腰，伴隨著用情趣用品拍打屁股的活動，你們民進黨性平女權自助餐部，有出來譴責鄭文燦嗎？

