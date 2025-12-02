民進黨拋公投反制藍白？吳思瑤全說了：絕對扣著毀憲亂政議案為重點

記者楊士誼／台北報導

民團連署廢止憲訴法及選罷法修法公投，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（2）日表示，面對公投綁大選，民進黨有四件事要因應，包括黨中央今天會和提案民團會面以匯聚共識，而執政團隊也要確保在公投綁大選下選務務必要順利進行，此外民進黨也要觀察、反制在野黨可能提出的公投案。至於民進黨是否提公投？她則認為需要審慎討論，但若也要提公投，絕對扣著立院毀憲亂政的議案為重點。

吳思瑤直言，公投綁大選就是公投亂大選，極有可能打擊選舉的公正性，也可能藉由「邊投票邊開票」影響選舉結果，2018年的亂象大家仍記憶猶新，藍白刻意公投綁大選，就是要用政治動員操弄民主選舉。她批評，藍白以逕付二讀、過水協商、表決碾壓，讓公投綁大選在立法院沒有討論，便直接被迫通過跟上路。

廣告 廣告

吳思瑤指出，鑒此，民進黨有四件事要因應，首先是作為執政團隊，務必要確保選務的順利進行，這非常艱鉅，亂象也可以想見，但執政團隊還是要想方設法提早因應，讓選務作業可以順遂進行；此外，人民發動了公投案，民進黨是否要參與？今天黨中央也會跟民團會面以匯聚共識；她也指出，藍白強推「公投亂大選」勢必有高度爭議的公投案跟選舉綁在一起，民進黨要觀察、反制在野黨可能提出的議案。

吳思瑤也指出，最後就是執政黨會不會拋出公投？她認為，這還需要審慎討論，若民進黨也要拋出公投題目，當然要用「更大的民主」搶救民主，若選定公投，絕對會扣著立法院一年半來毀憲亂政的相關議案為討論重點。

另對於藍白欲提案譴責政府延宕中選會人事，吳思瑤痛批，除了逕付二讀氾濫外，更氾濫的就是各式各樣的譴責案，從行政院長、部會首長，一個個譴責案沒有正當理由且非常荒謬，而被延宕的人事同意權何其多？大多是藍白拖延審查，或是投票時不分究理、不論專業全數封殺，以政黨意識形態凌駕政府用人取材的專業所導致。

吳思瑤直言，以中選會確實難產的人事而咎責行政院，是「做賊的喊捉賊」。如果這麼愛譴責為什麼不譴責中共？她強調，民進黨提案譴責中共跨境鎮壓沈伯洋，才是應該不分黨派譴責中國的，藍白選擇噤聲「就是這麼怕中國」，凸顯現在的立法院就是雙標。

更多三立新聞網報導

陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！吳思瑤轟：為一國兩制鋪路

賴清德和學生合照「超萌1動作」曝！網全被甜暈：不愧是威廉總統

藍營稱9千億軍購延宕！吳思瑤嗆「沒有就是沒有」：沒交貨就不會付款

藍白擬邀賴清德國情報告 吳思瑤喊「好上加好」再給兩提醒

