民進黨拋綠白合作橄欖枝 黃國昌:從司法改革開始 追究惡檢責任

民眾黨立委黃國昌在昨（5）日直播中透露,上週五創黨主席柯文哲原本要拜會民進黨立院黨團總召柯建銘談《人工生殖法》,後來民進黨團也邀請柯文哲前往,但他選擇不陪同。

黃國昌解釋,去年12月27日立院審查《公益揭弊者保護法》當天,正值柯文哲遭起訴,民進黨立委在議場內人手一本鏡週刊特輯,「把鏡週刊的故事轉化成檢察官起訴書」,吳思瑤、王義川、林宜瑾、陳培瑜、黃捷等人都高舉特輯,「你們幹這種事情還好意思?」

黃國昌痛斥,柯文哲從未排斥與民進黨合作,但換來的卻是一連串政治迫害。

從2024年立法院長選舉後民進黨顛倒黑白放假新聞,到總統大選前1月8日民進黨競選總部搶先公布監察委員蘇麗瓊調查報告內容開記者會,「監察院調查報告還沒公布,民進黨怎麼會先拿到?」隨後北檢搜索、羈押柯文哲長達一年,期間民進黨立委不斷羞辱。

「民進黨今天還有臉說為了國家、綠白應該合作?」黃國昌強調,民眾黨永遠把國家利益放在政黨利益之上,當然可以合作,「但我們先來合作推動司法改革、追緝惡檢、修正刑事訴訟法,不要再有下一個柯文哲,不要再有人因為執政黨把檢調當鷹犬而遭到這樣對待。」直問民進黨你敢不敢?

民進黨立委鍾佳濱今（6）日受訪時表示, 希望未來在柯文哲的影響力之下,讓民眾黨、民進黨有進一步合作的可能。

