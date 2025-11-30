民進黨拋選前放假 黃國昌批「怕年輕人出來」：阻擋國內移轉投票

民眾黨主席黃國昌。資料照



立法院國民黨團與民眾黨團擬推動「不在籍投票」專法，民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」迎戰，主張投票日及前一日均應放假一天，讓民眾有時間返鄉。民眾黨團總召黃國昌今天（11/30）表示，民進黨這些手段，其實只是要阻擋國內移轉投票的一種策略而已，民進黨害怕年輕人出來投票，要阻礙年輕人投票，才是民進黨真正最大目的。

黃國昌今上午出席「民眾加菜啦！」新店場活動，被問及民進黨團提出投票前放假，黃國昌說，民進黨過去把國內移轉投票打成是中共介選，後來發現這個謊言沒有辦法繼續編下去了，現在就要透過其他的方式，來阻擾國內移轉投票，希望民進黨好好的看一看世界各國，國內移轉投票早就成為常態了，不要把國內移轉投票視為洪水猛獸。

黃國昌續指，至於說在國內移轉投票之外，是不是投票以前要多放假一天，之前在黨團協商的時候他就講過了，「我們會用最開放的態度啊，來審慎討論。」但他覺得很奇怪的事情是，過去民進黨砍了勞工七天假，今年要還給勞工假期，對於在投票前要多放假一天，從來提都沒有提。

黃國昌說，目前看起來，民進黨的這一些手段，其實只是要阻擋國內移轉投票的一種策略而已，最重要的目的是，民進黨就害怕年輕人出來投票，他們希望利用年輕人投票的時候可能因為學業、工作，沒有辦法出來投票，要阻礙年輕人投票，這才是民進黨真正最大的目的。

此外，立法院國民黨團提案修法縮短中國籍配偶取得身分證年限，最快由6年降至4年，引發爭議，其中健保資源與制度公平性更受矚目。衛福部長石崇良昨受訪時表示，僅中配有70歲以上父母依親可納健保規定，其他國籍配偶父母無此規定，會造成納保不公平現象。

黃國昌回應，這個問題大概討論了10年以上吧，石崇良對於各地，不管是對待外國人、還是對待移民到那個國家的人，相關的醫療制度，其他世界先進的國家是怎麼規定的，應該要蠻清楚的。

