民進黨拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡回應了

民進黨2026年選舉對策委員會（選對會）今（3）日決議，建議徵召綠委劉建國再度代表黨參選下屆雲林縣長。對此，已表態爭取國民黨提名的立委張嘉郡回應，平常心看待，目前黨中央還未完成提名機制，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的布局。





針對民進黨徵召劉建國參選雲林縣長，張嘉郡表示，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的布局，也期許明年底的縣長選舉，所有參選人都能聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭，一起思考如何讓雲林更好。

張嘉郡也指出，雲林縣長張麗善過去7年的施政成績有目共睹、屢創佳績，讓縣民感到光榮，她希望好的縣政能延續下去，讓雲林能繼續加速前進。





