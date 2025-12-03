民進黨拍板劉建國再戰2026雲林縣長 張嘉郡這樣說

民進黨選對會拍板建議徵召立委劉建國再戰2026雲林縣長選舉。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨布局2026百里侯選戰，選對會今(3)日拍板，建議徵召立委劉建國再披戰袍、參選下屆雲林縣長。表態積極爭取國民黨提名的立委張嘉郡表示，平常心，也希望未來選戰能陽光正向、不潑髒水。

張嘉郡指出，對於劉建國再戰雲林縣長，她平常心看待，也希望伴隨雲林進步未來選舉是陽光正向，不潑髒水、抹黑，進而帶來雲林進步的動能。至於國民黨提名，配合黨中央的作業流程。

雲林縣議會國民黨團總召李明哲指出，劉建國擔任多屆立委，是目前雲林縣內民進黨內公職最高，民進黨中央通過他參選下屆雲林縣長不意外，劉建國在雲林山線深耕多年，3年前也代表民進黨參選本屆縣長，雖沒有新鮮感，但全縣仍有一定知名度。

李明哲說，張嘉郡也擔任幾屆立委，服務層面不局限在海線，對山線鄉鎮的基層建設也很關心及爭取，高鐵雲林站設站就是她重大政績，縣民也期待她能延續目前縣府的政策發展。

國民黨立委張嘉郡日前表態積極爭取黨提名參選雲林縣長。(記者黃淑莉攝)

