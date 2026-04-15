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即時中心／陳奕劭、謝宛錚報導

民進黨持續備戰年底的九合一選舉，選對會昨（14）日正式拍板，曾擊敗國民黨前立委沈智慧的前立委莊競程披綠袍參選新竹市長，挑戰現任市長高虹安，預計今（15）日中執會正式提名徵召。得知莊競程將參選新竹市長，高虹安今日回應了。

高虹安歡迎參選

高虹安表示，她非常歡迎各界人士為新竹市一起付出、努力，莊競程與她同樣是立法院第十屆的委員，所以也算是與他在一些議題上面有所交流跟互動。不管是不同的立場或不同的黨派，希望大家聚焦公共的政策討論，為社會爭取最大利益。所以這邊非常歡迎，期待未來大家也能夠互相交流。

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被問莊競程參選新竹市長，民眾黨新竹市議員李國璋回應，雖然他們對於他黨的事務不予評論啦，那也歡迎莊前委員來新竹市能夠和大家多認識。李國璋提到，不過他覺得其實民進黨在新竹市的長期經營已久，也有許多在地人才，不清楚為何不讓在地人才服務新竹市民，然後去徵召一個在台中市選舉有失利記錄的...。

他說，並不是針對他個人的選舉問題來講，而是難道台中市選舉淘汰下來的人才是新竹市需要的嗎？

莊競程曾擊敗沈智慧

莊競程具高學歷，攻讀台灣大學醫學工程學研究所博士，曾任交通大學生物醫學工程研究所助理教授、行政院中部聯合服務中心執行長，目前則擔任財團法人台灣智庫執行長。據悉，他已獲得綠委柯建銘與地方支持。他曾在2020年台中市第五選舉區立委選舉擊敗藍營老將沈智慧。

快新聞／曾擊敗沈智慧！「黑馬」莊競程戰新竹市長 高虹安發聲了

行政院中部聯合服務中心前執行長莊競程，目前擔任財團法人台灣智庫執行長。（圖／民視新聞資料照）

原文出處：快新聞／民進黨拍板定案！「黑馬」莊競程戰新竹市長 高虹安發聲了

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