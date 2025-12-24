民進黨拍板徵召童子瑋！2026直攻基隆市長寶座 正面對決謝國樑

民進黨選舉對策委員會建議徵召現任基隆市議長童子瑋參選基隆市長。（翻攝自童子瑋臉書）

民進黨布局2026年地方大選，基隆市的人選已正式定案。民進黨選舉對策委員會於今（24日）達成共識，建議徵召現任基隆市議長童子瑋參選基隆市長，代表綠營挑戰尋求連任的國民黨籍現任市長謝國樑。童子瑋不僅身負光復基隆的重任，其與總統賴清德的親屬關係，也讓這場選戰更具指標性意義。

1986年出生的童子瑋，是總統賴清德的表侄，其祖父為總統府資政、基隆慶安宮主委童永。童子瑋自2018年首次投入基隆市議員選戰即高票當選，2022年連任後，更以靈活的政壇交際與協調能力，成功奪下基隆市議會議長寶座，成為基隆市首位民進黨籍議長。

在議長任內，他透過「年度服務重點報告」與在七大行政區懸掛政績看板，積極展現對民生議題與城市建設的關切，累積了極高的曝光率與政治能量。

面對民進黨的強勢徵召，童子瑋展現出志在必得的態勢；而現任市長謝國樑在今日就職3週年記者會上，則採取「以政績應戰」的策略。謝國樑強調「把市政工作做好，就是連任最好的準備」，並以推動室內兒童樂園等政績，向市民展現治理成果。儘管近期雙方曾因「市府婉拒議長捐贈校園繪本」等行政中立議題產生摩擦，但隨著徵召令下達，2026年基隆市長選戰「謝童對決」的態勢已正式成形。

民進黨原訂於今日下午召開提名記者會，由黨主席賴清德親自為童子瑋等人披上戰袍，但考量近期台北捷運隨機襲擊事件造成社會不安，黨部決定淡化選舉宣傳，將提名程序與記者會順延至下週31日舉行。屆時中執會預計將正式通過提名，讓童子瑋正式代表民進黨投入基隆市長選戰。

民進黨發言人吳崢則說明，選舉對策委員會除了建議徵召基隆市議長童子瑋出戰基隆、立委陳素月參選彰化縣長外，加上先前已拍板的立委劉建國再戰雲林，綠營「三將」名單已正式定案。

