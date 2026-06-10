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民進黨拍板徵召鄭朝方選新竹縣長 賴清德讚他擁創新美學治理能力 113

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨主席賴清德今（10）日在中執會致詞表示，雨季已經到來，各地防洪工作必須加強，必要時可請中央政府協助，以減少災情發生。同時，中執會將討論並議決2026年新竹縣長提名案，由選對會建請提名現任竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。

賴清德表示，新竹縣是全球科技產業的重要基地，也是客家文化的重要家園，如何兼顧創新發展與文化傳承，是新竹縣治理的重要課題。

賴清德指出，鄭朝方身為新竹縣客家子弟，深知文化傳承的重要，也了解地方治理與產業發展需求，從竹北市推動市政數位化、社福照顧升級、傳統市場活化、公園改造及竹北光節等施政成果，可看出其創新美學治理能力。

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賴清德說，鄭朝方不僅讓竹北市成為科技與人文共存、產業與生活共榮的韌性宜居城市，也讓竹北的轉變被全台看見。他呼籲新竹縣鄉親支持鄭朝方，讓其以竹北成功的治理經驗，打造「城鄉共榮、文化科技並進、世代安心生活」的新竹縣。

談及中央政府總預算案，賴清德表示，今年度中央政府總預算至今已進入6月，立法院審議程序仍停留在委員會審查階段，尚未完成三讀程序。他指出，總預算遲遲無法通過，不僅影響政策推動與產業發展，也可能衝擊防災應變量能、地方補助款撥付及重大公共建設進度，影響的不只是行政院，而是所有期待國家持續進步的台灣人民。

賴清德表示，目前已進入梅雨季節，颱風季也即將來臨，中央編列超過百億元的防洪治水預算仍待立法院審議，一旦發生豪雨成災，恐對人民生命財產造成危害。他要求行政院相關部會即使在預算尚未完成審議的情況下，仍須恪守職責，持續與地方政府協力做好防汛整備工作，也請所有黨公職加強防汛宣導，協助民眾及早做好防災準備。

賴清德指出，行政院目前已開始籌編明年度中央政府總預算案，預計於8月底前完成核定並送交立法院審議。若今年度總預算案持續延宕，未來將出現兩個年度總預算案同時審議的情況，恐造成資料交錯、審議混亂，並壓縮其他重要民生法案審議空間。

最後，賴清德呼籲立法院在野黨團儘速完成今年度中央政府總預算案審議。他表示，台灣的發展不能等待，人民的期待也不能延宕，唯有讓國家回歸正常治理軌道，中央與地方才能攜手推動建設、照顧人民，打造更安全、更繁榮、更有希望的台灣。

照片來源：民進黨

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