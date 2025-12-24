民進黨拍板徵召陳素月 布局2026彰化縣長選戰

▲民進黨布局2026年縣市長選舉進入關鍵階段，選舉對策委員會今日拍板，建議徵召現任立委陳素月參選彰化縣長，相關人選將提報中執會完成正式提名程序，象徵民進黨彰化選戰正式定錨。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨布局2026年縣市長選舉進入關鍵階段，選舉對策委員會今（24）日拍板，建議徵召現任立委陳素月參選彰化縣長，相關人選將提報中執會完成正式提名程序，象徵民進黨彰化選戰正式定錨。

對於獲得徵召，陳素月表示，接下來將全面盤點組織與政策布局，針對地方需求提出具體施政方向，同時也會與民進黨彰化縣黨部密切配合，推動鄉鎮市長及縣議員等地方公職的提名作業，期盼凝聚團隊力量，為彰化打造更好的未來。

針對類初選競爭對手、前彰化市長邱建富質疑民調仍有疑慮，陳素月回應指出，中央黨部設有申請查驗的完整機制，相關程序一切依循黨中央規定辦理，她個人將尊重制度、持續前行，並依照既定期程加緊腳步推動各項準備工作。

此外，因近日北捷發生重大公安事件，民進黨原規劃的提名相關記者會決定暫緩。陳素月表示，當前以社會安全為重，對於不幸事件深感哀悼，並祈願逝者安息、傷者早日康復，相關政治行程將全力配合黨中央調整。