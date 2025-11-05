民進黨拍板戰新北 蘇巧慧：我已做好準備

其他人也在看
遭臉書粉專點名該被藍營淘汰 黃敬平：願退出國民黨換團結
國民黨桃園市議員黃敬平遭臉書粉專「政客爽」發文點名，指稱在大罷免期間，屢屢上綠營政論節目去訕笑自己人，怒批「最該被藍營淘汰」。黃敬平昨（3）晚做出24字回應，今日再次於臉書發文，稱說若退出國民黨後可以讓黨內不用再針對黨主席鄭麗文、不再找戰犯，自己願意退出國民黨。中天新聞網 ・ 7 小時前
國民黨是新生，還是返祖？
國民黨1日舉行全代會，新任黨主席鄭麗文正式就職，雖然藍營15縣市長僅4人到場，郝龍斌、張亞中、卓伯源等黨主席參選人也未受邀出席，但鄭麗文一番「要讓國民黨從羊群變成獅群」、「在台灣人民需要時，永遠跟台灣人民堅定站在一起」的致詞，還是讓前主席馬英九感動落淚。美麗島電子報 ・ 5 小時前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
北市人選可能不在黨內？王世堅：段宜康講出綠營心境「成功不必在我」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導備戰2026大選，民進黨台北市長選舉方面，包括立委王世堅、秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君等人都被點名。不過，前立委段...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
綠營台北市長誰出戰？ 段宜康曝：不一定在黨內
台北市 / 綜合報導 2026大選，民進黨如何布局引發關注，除了高雄市長初選戰況激烈，正國會掌門人林佳龍，今(4)日表態，不會為林岱樺站台，在台北市長人選部分，只有壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，向黨中央遞交參選意願表，但在徵召制度下，不少黨內外人士都被點名。前立委段宜康更直言，中央黨部會斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，除了吳怡農、王世堅，評估、徵詢人選，可能會超過這個範圍，請大家拭目以待。民進黨前立委段宜康久違公開現身，身為新系大老，評論綠營佈局2026台北市長選舉，前立委(民)段宜康說：「斟酌各方條件，甚至不一定是在黨內，說不定在跟民進黨理念一致的人選裡面，也有可能會有適合的人選，(被點名像是王世堅)，(還有吳怡農也確定要參選了)，我相信除了他們之外，中央黨部要去評估跟徵詢的人選，可能會超過這個範圍，我請大家拭目以待。」民進黨中央應會斟酌各方條件，甚至不一定在黨內也可能有適合人選，黨中央評估、徵詢的人選不只兩人請大家拭目以待，如果不只從黨內選，名單還有誰？真的讓人很好奇，畢竟現在除了曾和蔣萬安激烈對弈，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態，已經遞出意願書，被點名的包括行政院副院長鄭麗君，民進黨前祕書長林右昌，立委吳思瑤、王世堅被點名，黨外點兵點將，還有曾受民進黨禮讓選立委的社民黨台北市議員苗博雅。反觀民進黨誰出線選台北市長似乎難產中，在高雄則為了初選龍爭虎鬥戰得激烈，其中外交部長林佳龍，也是黨內正國會掌門人，日前轉貼涉貪被起訴的綠委林岱樺，參選高雄市長的造勢活動宣傳，被視為公開力挺，但連正國會派系要角，民進黨發言人卓冠廷、綠委王義川，也紛紛轉發甚至受邀出席，引發議論後才緊急喊卡，但已經引起不少支持者反彈。外交部長林佳龍說：「對於有志於服務人民的同志，我們能夠表達對他們的一個加油，(那就部長來講)，(您未來會幫她站台嗎)沒有。」親口表態不會為林岱樺站台，但北高首長之爭有志人士磨刀霍霍充滿變數。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 4 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 7 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！ 氣象專家：11至13日風雨最強烈
關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。中天新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐遭貼軟爛男標籤 前東家回應實情：粿粿很沒水準
31歲女星粿粿（江瑋琳）上週曬出近18分鐘影片，澄清婚變的來龍去脈，其中她指出自己負擔多數家用，連房子的頭期款8成也是她出的，讓外界對范姜彥豐貼上了「軟爛男」印象。對此，媒體報導范姜的前東家凱渥表示，原本范姜算是他們的首席男模，婚前工作穩定，反批評粿粿這番話很沒水準。中時新聞網 ・ 8 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
鳳凰最快今晚生成！颱風模擬路徑、侵台機率曝光 雨下最猛地區出爐
中央氣象署觀測資料顯示，位於鵝鑾鼻東南東方「熱帶性低氣壓TD29」，今（4）日2時以每小時18公里速度，向西北西進行。颱風動向持續受到關注，氣象專家賈新興就提醒，TD29有機會於今、明兩天增強為今年第26號鳳凰颱風（FUNG-WONG）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嗆鄭麗文「國民黨膿包」要擠掉？金溥聰回應了 藍營想執政他給「這意見」
2024年大選後，前國民黨立委蔡正元接受媒體人陳文茜訪問時，批評侯友宜競總執行長金溥聰拿假民調「阻礙藍白合」，事後挨告遭求償600萬元。蔡正元今（11/5）日出庭又出招，點明金溥聰曾批評鄭麗文是「國民黨的膿包，要擠掉」，如今鄭當選主席，證明金的想法和黨多數不同。不過，金溥聰澄清沒指名道姓，當初是指「破壞團結的人」，還建議國民黨若想重返執政，「要用正派的方式，才可能贏回中間選民支持。」太報 ・ 5 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 5 小時前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 4 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 10 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片 專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了
美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......風傳媒 ・ 5 小時前