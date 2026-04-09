民進黨拍板桃園3人可望參戰 胡家智維持提名 張肇良游吾和附條件通過

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨中執會昨(8)日審查民國115年直轄市議員提名案，桃園部分的蘆竹區參選人胡家智，以及現任龍潭區議員張肇良、大園區議員游吾和3人，最終都留在提名名單內。其中，胡家智維持提名，張肇良、游吾和則獲附帶條件提名，若正式登記前出現一審有罪判決，將依黨章處理。

民進黨發言人吳崢轉述，中執會當天由祕書長徐國勇代表選對會報告直轄市議員初選提名審核案，會中除處理台北市議員參選人朱政騏提名資格，也一併討論桃園3人的參選資格。就桃園部分，黨中央此次並未全面撤銷資格，而是依個別案件目前所處司法階段，作出不同提名決定。

廣告 廣告

其中，胡家智為民進黨蘆竹區市議員初選出線人之一。媒體先前報導，胡家智在蘆竹區初選民調中名列第二出線。至於這次中執會審查，據悉，胡家智相關案件目前沒有遭檢方起訴，因此維持提名。

張肇良與游吾和部分，則因同樣涉入司法案件而被列入討論。依民進黨黨章規定，一審有罪者不予提名，在目前判決尚未出爐情況下，中執會決議對2人採附帶條件提名，也就是先維持提名，但若登記前一審結果出爐，仍將依黨章處理。張肇良現為桃園市議會第10選區龍潭區議員，游吾和則為第5選區大園區議員。

換言之，胡家智目前提名態勢相對明確，張肇良與游吾和則是在附帶條件下保留代表民進黨參選年底桃園市議員選舉的資格，後續是否生變，仍得視司法進度而定。至於同場中執會另決議撤銷朱政騏提名資格，並由賴俊翰遞補，則屬此次提名審查的另一項處置。

【看原文連結】

更多桃園電子報報導：

終結交通悲劇！中壢、平鎮3路口科技執法開罰 守護市民安全

找徵信社最怕踩雷？教你辨別是否合法經營