民進黨拍板桃園3人可望參戰 胡家智維持提名 張肇良游吾和附條件通過
民進黨中執會昨(8)日審查民國115年直轄市議員提名案，桃園部分的蘆竹區參選人胡家智，以及現任龍潭區議員張肇良、大園區議員游吾和3人，最終都留在提名名單內。其中，胡家智維持提名，張肇良、游吾和則獲附帶條件提名，若正式登記前出現一審有罪判決，將依黨章處理。
民進黨發言人吳崢轉述，中執會當天由祕書長徐國勇代表選對會報告直轄市議員初選提名審核案，會中除處理台北市議員參選人朱政騏提名資格，也一併討論桃園3人的參選資格。就桃園部分，黨中央此次並未全面撤銷資格，而是依個別案件目前所處司法階段，作出不同提名決定。
其中，胡家智為民進黨蘆竹區市議員初選出線人之一。媒體先前報導，胡家智在蘆竹區初選民調中名列第二出線。至於這次中執會審查，據悉，胡家智相關案件目前沒有遭檢方起訴，因此維持提名。
張肇良與游吾和部分，則因同樣涉入司法案件而被列入討論。依民進黨黨章規定，一審有罪者不予提名，在目前判決尚未出爐情況下，中執會決議對2人採附帶條件提名，也就是先維持提名，但若登記前一審結果出爐，仍將依黨章處理。張肇良現為桃園市議會第10選區龍潭區議員，游吾和則為第5選區大園區議員。
換言之，胡家智目前提名態勢相對明確，張肇良與游吾和則是在附帶條件下保留代表民進黨參選年底桃園市議員選舉的資格，後續是否生變，仍得視司法進度而定。至於同場中執會另決議撤銷朱政騏提名資格，並由賴俊翰遞補，則屬此次提名審查的另一項處置。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
全中運傳捷報！桃園中壢國中陳琦崴挺過漫長復健 摘跆拳道金牌
當全國中等學校運動會（全中運）國男組跆拳道51公斤級決賽終場哨聲響起，中壢國中學生陳琦崴揮舞著校旗、振臂吶喊，眼角泛起的淚光，閃爍著半年來從重傷煎熬到重返榮耀的艱辛，這枚金牌，是意志力淬煉出的甜美果實。就讀普通班的陳琦崴，是師生眼中「文武雙全」的典範，與體育班同學不同，只能利用課後有限的時間訓練，他
美國、以色列為何打不敗伊朗？軍事專家：川普傲慢自大、把常識拋諸腦後
雖然美國總統川普威脅要將伊朗「一整個文明將在今晚消亡」，以逼迫伊朗坐上談判桌，但川普隨後突然在自己開設的期限到達之前，突然宣布「停火」兩週，隨後也得到伊朗官方的響應。而對於這場並未成功的軍事打擊，有專家認為，美國總統無視那些顯而易見的危機，並且把常識都拋諸腦後。美國為何差點陷入戰略泥沼曾批評我國總統賴清德是「魯莽領導人」的美國布朗大學沃森國際公共事務學院中國......
鄭麗文喊重返執政！郭正亮酸：民進黨完蛋了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文赴中國展開「和平之旅」，不僅拜謁中山陵提到「中華民國」、交流台企聯時喊出「國民黨重返執政」，還將會見中國國家主席習近平。對此，前立委郭正亮昨（9）日盛讚她表現...
沈伯洋戰台北「死一片」？財經專家駁看衰者：至少能催出60萬票
綠營台北市長人選陷入僵局！原傳出民進黨選對會7日開會，可望徵召立委沈伯洋出戰，但開會結果無結論，現最新消息指出，傳沈伯洋已默默備戰，並徵詢立委吳思瑤任總幹事、立委吳沛憶接執行總幹事，希望獲徵召後戰鬥團隊就能成形。就在幾日前，財經專家徐嶔煌表示，自己要講綠營面對台北市長蔣萬安仍有一戰的機會，綠營在台北至少要先把60幾萬張的票開出來，且一定會比前衛福部長陳時中的得票數高，所以綠營支持者不用先看衰選情。
民進黨北市陷「無人出戰」絕境？沈富雄點評綠營選將：除了她沒人能阻擋蔣萬安
2026地方大選進入最後布局，民進黨台北市長人選懸而未決，行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農皆被列入討論名單，引發外界議論。對此，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，民進黨中鄭麗君較符合台北市民胃口，但鄭麗君不願參選，現在民進黨連阻止蔣萬安外溢效應擴散的人選都沒有，國民黨勢必會形成「蔣啟川連線」。 沈富雄直言，民進黨和台北......
綠竹縣選情生變？傳鄭朝方「不想選」驚動賴清德 他：前途比總統開心要緊
2026年縣市長選舉腳步進逼，國民黨六都選將整隊完畢，同時也正式提名在新竹縣長初選中勝出的立委徐欣瑩，民進黨方面，除首都台北市長人選未定風波持續延燒外，原黨內鎖定竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，如今卻傳出變數，更驚動身兼民進黨主席的總統賴清德。對此，媒體人黃揚明今（8）日在臉書引述相關報導直言，「比起賴總統開不開心，自己的政治前途才是關鍵。」藍營新竹縣長初選裂......
鄭朝方不想選了？新竹縣長民調「藍綠差距曝光」 徐欣瑩竹北差了10個百分點
2026年縣市長選舉腳步進逼，國民黨六都選將整隊完畢，同時也正式提名在新竹縣長初選中勝出的立委徐欣瑩，民進黨方面，除首都台北市長人選未定風波持續延燒外，原黨內鎖定竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，如今卻傳出變數，更驚動身兼民進黨主席的總統賴清德。《年代民調中心》最新新竹縣長民調顯示，徐欣瑩以36.6%的支持度，領先民進黨可能人選鄭朝方約6個百分點。綠營竹縣人選生......
北市「反蔣聯盟」成形？基進黨吳欣岱宣布力挺沈伯洋 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導年底九合一大選步步逼近，但面對艱困選區台北市，民進黨將派哪位戰將，挑戰具執政優勢的現任市長蔣萬安，直至現在仍舉棋不定。雖然近日不斷傳出，綠營內部不少人力拱行政院副院長鄭麗君、甚至制定「扶君計畫」，但本人始終未表達參選意願；因此，越來越多人將目光移至綠委沈伯洋身上，支持他的人認為，沈的口才便給、反共立場堅定，至少可鞏固綠營票倉。對此，基進黨北市黨部主委吳欣岱也表態支持。
新竹縣長最新民調徐欣瑩領先 媒體人看「這細節」：鄭朝方可贏
【論壇中心／綜合報導】2026縣市長選戰，藍綠積極布局，國民黨新竹縣長初選激烈，日前宣布由徐欣瑩出線爭取縣長，而民進黨部分，竹北市長鄭朝方被視為熱門人選，不過，有綠營人士證實，總統賴清德日前再次找鄭朝方確認參選意象，但鄭朝方仍表達無意願，因此民進黨由誰出戰新竹縣仍待討論。
賴清德親自勸進仍萌退意？傳鄭朝方「不選新竹縣長」 本人回應曝光
即時中心／黃于庭報導相較於民進黨早早布局九合一選舉人選，國民黨多縣市初選殺得刀刀見骨。立委徐欣瑩、副縣長陳見賢2搶1爭取新竹縣長提名，雙方徹底撕破臉，不僅多次隔空互嗆，還一狀告上法院，最終由徐欣瑩出線；綠營則以竹北市長鄭朝方呼聲較高，總統兼黨主席賴清德也親自勸進。然而，近期卻有消息指出，鄭朝方想拚竹北市長連任，向賴清德表態無意參選。對此，鄭朝方低調回應，黨中央會在通盤考量後做出決定。
神秘第五人現身？沈伯洋「仇恨值高」惹議 傳綠北市長最新人選是他...
[Newtalk新聞] 2026 縣市長選戰鄰近，民進黨內台北市人選爭論持續。據了解，原傳出立委沈伯洋有意接替行政院副院長鄭麗君參選，但黨內對其「抗中保台」形象以及先前大罷免累積的爭議，仍存疑慮，部分基層及派系甚至擔心影響其他縣市選情。 據知情人士透露，前總統蔡英文曾兩度力勸鄭麗君參選，但鄭尚未表態。黨內蘇系人士不支持沈伯洋，而新潮流也擔心沈伯洋參選可能牽連宜蘭縣長參選人林國漳，因而勸總統賴清德慎重考量。民進黨選對會則在 7 日討論台北市長人選時，除了鄭麗君與沈伯洋外，也列入吳怡農及立委范雲，甚至傳出有「神秘第 5 人」秘書長徐國勇，皆引發外界關注。 黨內蘇系人士不支持沈伯洋，而新潮流也擔心沈伯洋參選可能牽連宜蘭縣長參選人林國漳，因而勸總統賴清德慎重考量。 圖：金大鈞/攝（資料照） 根據《TVBS》報導，會中徐國勇多次提及「4 月 15 日提名沈伯洋」，但未獲明確回應。莊瑞雄及陳茂松先後詢問徐國勇是否有意參選，但他僅以笑回應，未正面表態。會議最終由邱義仁總結，認為台北市長人選屬重中之重，應慎重評估，宜緩不宜急，避免為了提名而提名。 此外，黨內人士分析，沈伯洋若參選需面對既有的媒體人設挑
荷姆茲海峽又封了！伊朗怒嗆美違反協議 破局關鍵一次看
美國與伊朗甫宣布停火兩週，但伊朗國會議長卡利巴夫週三（4/8）指責美國違反協議，強調雙邊停火或談判並「不合理」，甚至傳出已無任何船舶通過荷姆茲海峽。對此，美國副總統范斯否認相關指控並逐一反駁。
蔡英文2度勸進鄭麗君未果？民進黨台北市長人選傳出「神秘第五人」
即時中心／林韋慈報導2026年縣市長選戰日益接近，民進黨內部對於台北市長人選的討論仍未有共識，外傳呼聲極高的行政院副院長鄭麗君參選意願不高，可能改由立委沈伯洋出征，但引起不同聲音，民進黨7日選對會又傳出有一新人選。
和解無望？媒體人示警司法追殺來了：從蕭旭岑下手
國民黨主席鄭麗文率團訪陸，10日可望「鄭習會」。行政院長卓榮泰稱若有不法，政府將重建一套強而有力的法律以確保國安。有報導指出，司法將對鄭麗文、藍委王鴻薇、徐巧芯、馬文君展開追殺，媒體人謝寒冰指出，準備從藍營副主席蕭旭岑下手。
魏平政對戰陳素月成定局？ 吳子嘉爆內幕斷言：他會勝選
國民黨布局彰化縣長蝸步詭譎。強勢表態參選的立委謝衣鳯，傳出因家人不支持而難以出線，黨中央擬改徵召前考紀會主委、律師魏平政，並由蕭景田重掌縣黨部負責輔選。媒體人吳子嘉透露，魏平政已獲藍營地方大老支持，勢必獲得提名，更大膽斷言魏能擊敗民進黨對手陳素月。
「總預算沒過」李洋拒收王惠美資料 鍾沛君痛批：別變民進黨的形狀
朝野總預算大戰的戰火，如今延燒到體育建設第一線。近日「金牌部長」李洋前往彰化出席建設落成典禮時，面對彰化縣長王惠美親手遞交運動中心經費申請資料，竟以「總預算沒有過」為由拒收。此舉引發國民黨台北市議員鍾沛君強烈不滿，昨（8日）在臉書發文重砲轟擊，質疑李洋已被民進黨「戰狼化」同化，昔日清流形象蕩然無存。
鄭麗文訪中利大於弊？沈富雄曝她底氣所在：已抓到習近平痛點
國民黨主席鄭麗文今（8）日率訪中代表團前往南京中山陵謁陵，鄭麗文在致詞中表示，孫中山推翻滿清創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」，遭抨擊刻意呼應中共歷史敘事。對此，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》中指出，外界對鄭麗文此次訪中普遍不看好，但鄭麗文對自己會有所成就充滿信心，鄭麗文在鄭習會中取得正面效果帶回台灣，其信任度勢必大幅回升。 沈富雄表示，先前鄭麗......
流亡伊朗人痛訴政府「2天奪3萬條命」！盼美國、以色列介入
美以伊戰爭於2月28日爆發至今，戰火不僅摧毀了無數家園與文化遺產，更因荷姆茲海峽的局部封鎖震動全球能源市場，目前美伊暫時停火2周，雙方10日談判，但國際社會的目光除了聚焦政治、軍事博弈，也十分關心身處煉獄中的伊朗人民。台灣YouTube頻道「旅遊真台灣 Lena & Patrick」訪問到流亡英國的伊朗堂兄妹Pedram與Mahan，他們除了揭露伊朗政府對內的高壓統治，以及人民在戰火中，對美國、以色列軍事介入抱持複雜且矛盾的期待。
除范斯外沒人反對！紐時揭川普發動伊朗戰爭內幕：全憑個人直覺 忽略情報部門警告
在美伊軍事衝突暫時緩和之際，《紐約時報》週二 (7 日) 揭露當初白宮內部對於跟伊朗開戰的決策過程，這篇基於大量匿名訪問的報導直指這場將美國拖入戰爭的決定，最終幾乎完全取決於美國總統川普當時的直覺，而非情報評估或戰略共識。 一切始於 2 月 11 日，以色列總理尼坦雅胡當天在白
鄭麗文訪中60%網友看好藍選情 國台辦回應
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪問中國，預計將與中國國家主席習近平舉行會面。有網路民調顯示，6成網友認為此行對國民黨地方大選有正面影響，國台辦回應，鄭麗文此行順應台灣主流民意，會得...