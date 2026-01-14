民進黨拍板温世政參選南投縣長 賴清德曝「刻意只通過1縣市」原因

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（14）日正式提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選2026南投縣長選舉，挑戰國民黨現任縣長許淑華。身兼總統與黨主席的賴清德表示，今天中執會刻意只通過一個縣市，就是希望把舞台完全交給温世政表現。他也提到，民進黨要在南投參選縣長本來就很難，尤其面對競選連任的縣長，困難是不言而喻，但從温世政願意放下在北部辛苦打造的成就，回鄉服務鄉親，可看出温對故鄉的愛所激發出的力量跟勇氣是無限的。

民進黨今日下午召開中執會，會中通過南投縣提名温世政參選2026縣長選舉，並在會後召開提名記者會。賴清德致詞時表示，今天民進黨中執會很高興通過一個縣市，也刻意通過一個縣市而已，就是希望把今天徵召記者會的舞台，完全交給南投縣長被提名人温世政醫師來表現。

賴清德介紹，温醫師是國考狀元、南投傑出的子弟，從延峰國小、草屯國中、台中一中畢業，後來北上就讀台北醫學大學牙醫學系，也完成了台大牙醫臨床研究所碩士的學位。他畢業後就參加牙醫師高考，贏得高考狀元的名譽，現在是世樺牙醫診所植牙美容中心的院長，同時是新北市牙醫師公會理事長，更是台灣植牙學會理事長，不僅書唸得好，工作也做得好，是南投土生土長傑出的子弟。

賴清德進一步指出，温世政醫師也是美國密西根大學牙周病研究所研究員及講師，另外是英國牛津大學聖愛德蒙學院精準醫學專業認證，同樣是國際口腔植牙、國際口腔植體專科學會最高院士，有國際觀非常難得。

賴清德提出，温世政對故鄉的感情非常深厚，當921大地震造成南投最辛苦的時候，温世政剛好在南投服役，全程參與了救災重建的工作，很高興他在南投最困難的時候沒有離開。雖然他後來不得已才到台北打拼，但現在在南投鄉親有需要的時候，他也願意放下北部辛苦打造的成就，毅然決然回到故鄉，為南投的父老鄉親做一些事情。

賴清德坦言，相信大家都了解，南投對民進黨來講，要參選縣長相對困難，尤其面對競選連任的縣長，困難應該是不言可喻，但從温世政醫師的決定參與，就能看出他對故鄉的愛所激發出來的力量跟勇氣是無限的，所以他非常期待南投的父老鄉親張開雙臂，歡迎南投傑出的子弟，多年在海外、在台北打拼，願意回到故鄉奉獻的温世政醫師。

而賴清德也在記者會結束前，親自為温世政繫上競選背帶，並拉起他的手一同高呼「温世政凍蒜」、「縣市人才，團結拚未來」口號。

