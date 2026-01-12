民進黨拍板温世政選南投縣長 許淑華給肯定：滿讓我驚豔

南投縣長許淑華。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 備戰2026地方大選，民進黨選對會今（12日）召開會議後，建請中執會提名出身草屯的新北市牙醫師公會第28屆理事長温世政温世政參選2026南投縣長。南投縣長許淑華也回應，她覺得這一張牌打得滿好的，民進黨這一次提出的人選跟以往不一樣，打一個清新的選戰，對於民進黨來講在南投是一件好事，也是她所樂見的。

温世政出生南投，在921地震時家園全毀，當時27歲一無所有的他，北上求職謀生。他從技工學徒做起，並在28歲那年白手創立植牙專科中心，如今已成為大台北規模最大的牙醫集團，現年52歲擔任新北市牙醫師公會理事長。

廣告 廣告

許淑華評論，民進黨這次提出的縣長候選人滿讓她驚豔的，雖然她不認識温世政，但從溫的各項簡歷當中，她知道對方是炎峰國小和草屯國中畢業的，都是她的學長，而且溫的學經歷非常優秀，可以說是以學霸之姿，現在在新北市也有一個非常大的牙醫事業體。

許淑華透露，實際上，她有特別聽到，溫醫生這幾天有開始在拜訪一些地方宮廟，或提出一些對南投的想法和理念，她很期待，對方長期以來在醫療上面有專業，她希望聽到對方對於南投縣這種目前醫療比較貧瘠的縣市，應該怎樣來做處置。

許淑華接著說，他們歡迎北漂的或任何學子能回到南投來服務，期待這一場能聽到對方更多選舉的政見，而他們在地方上，無論在哪個基層都能為南投縣做出更好的貢獻，所以歡迎對方返鄉服務，他們期待一場君子之爭。

許淑華也肯定，她覺得這一張牌打得滿好的，主要是她看到，現今南投在他們的主政下，温世政仍有提到對他們的一些肯定和看法，這就是他們期待的，因為過往選舉到最後，藍綠之間常落入口水戰，最後很多縣民看不到彼此的政見，如果雙方定調以南投縣未來的整體發展，彼此提出自己的看法，讓縣民朋友做選擇，她個人非常樂見。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄市長初選電話民調登場 邱議瑩合體年輕世代衝刺最後一哩路

民進黨培力新世代國安人才 徐國勇：結業之後責任才開始