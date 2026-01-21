民進黨拍板百里侯人選 賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘出戰





民進黨地方首長選戰人選陸續到位，中執會今（21日）正式通過提名，由立委賴瑞隆參選高雄市長、立委陳亭妃參選台南市長、立委蔡易餘參選嘉義縣長。黨中央隨後舉行提名記者會，特別邀請現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲及嘉義縣長翁章梁到場力挺，三人與被提名人一同高喊「凍蒜」，展現團結交棒的氣勢。

民進黨主席賴清德今天親自公布提名名單，並為三位候選人繫上競選背帶。他表示，這次提名的三人都有共同特點，不僅問政表現亮眼，也長期深耕基層、獲得選民肯定。蔡易餘連任3屆立委、陳亭妃5屆、賴瑞隆3屆，皆在各自選區拿下最高票，且對地方發展都有完整規畫，未來可望無縫接軌。

嘉義縣長翁章梁致詞時秀出蔡易餘過去較瘦的照片，笑稱「很多人沒看過60公斤的蔡易餘」，形容他行動力強，是「靈活的胖子」。翁章梁指出，嘉義縣正處於重要轉型階段，在前總統蔡英文與總統賴清德支持下，未來10年將是「嘉義黃金10年」，由蔡易餘接棒可望帶來更多投資與發展。他強調，嘉義縣好不容易逐漸有活力，縣長角色非常關鍵，必須有人持續帶動。

台南市長黃偉哲表示，他與陳亭妃曾在黨內初選交手，但這正是民進黨民主精神的展現，初選結束後彼此第一時間互相祝賀，也顯示候選人的政治高度與成熟度。他指出，嘉義、台南與高雄的候選人都非常優秀，地方首長對城市發展至關重要，現在將台南交棒給陳亭妃，希望她能成為台南市首位女性市長，帶領城市繼續前進。

高雄市長陳其邁則強調，高雄歷任市長從謝長廷、葉菊蘭、陳菊到他本人，最重要的就是不斷創新、擦亮民進黨的執政招牌。他提到，在蔡英文與賴清德的國家整體戰略下，半導體S廊帶落腳南台灣，讓南台灣未來在產業發展與區域平衡上扮演關鍵角色，從高科技產業、演唱會經濟到台美關稅談判成果，都顯示民進黨從地方到中央都有能力做事、推動台灣前進。

陳其邁也說，2026年選戰將面臨各種挑戰，但高雄的進步不能停下腳步，必須持續衝刺。他對賴瑞隆即將承擔重任表達高度肯定，形容對方歷練完整、經驗豐富，也最了解高雄，無論地方服務或國會問政表現都名列前茅，相信未來也能成為「第一名的市長」，持續擦亮民進黨的執政招牌。（責任編輯：殷偵維）

