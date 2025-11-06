民進黨拍板蘇巧慧出征新北 他預言藍營將派「這人」應戰新北

民進黨選對會5日下午正式通過，將徵召新北市立委蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長選舉。 圖：蘇巧慧辦公室提供

[Newtalk新聞] 民進黨選對會昨（5）日下午正式通過，將徵召新北市立委蘇巧慧，代表民進黨參選2026新北市長選舉。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉推測，國民黨在明年新北市長選舉中，最有可能派出台北市副市長李四川出戰。

吳子嘉日前在網路節目中表示，蘇巧慧參選新北市長，從派系力量來看，如何整合黨內各派系將會是很大工程。而在國民黨方面，目前最有可能推出的人選就是李四川，並表示有點佩服他，因為因為他的能力很強，「如果沒有他的話，輝達要落腳台北恐怕做不到。」

他提到，李四川與新北市關係很好。不過，目前還有2個問題需要解決，首先是跟現任新北市長侯友宜關係，儘管2人稱兄道弟，不過2人並沒有實質上的往來。

吳子嘉續指，其次是民眾黨黃國昌，雖然黃國昌已在新北設置服務處，但黃國昌不一定要參選，目的可能是想等待與國民黨談判的機會。由於先前國民黨主席鄭麗文喊出新北市長必定是藍的，所以他覺得，若未來藍白合可以談成功，那李四川必勝，而蘇巧慧勝選的機率將大幅下降。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。 圖：翻攝Youtube（資料照）