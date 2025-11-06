民進黨拍板蘇巧慧選新北市長 江怡臻：請對重啟核二核三、新北補助款252億遭扣表態

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／新北報導

民進黨選對會拍板由立委蘇巧慧代表參選新北市長，國民黨新北市議員江怡臻表示，想當家，先表態，要選市長的蘇巧慧應該針對新北關鍵議題包括中央剋扣新北市計畫性補助款252億元、是否同意重啟核二、核三議題清楚表態。

新北市議員江怡臻。（圖／江怡臻臉書）

江怡臻指出，國民黨團去年積極推動通過財劃法，替新北市爭取每年新增407億元的統籌分配款，但包括蘇巧慧在內，民進黨團不惜暴力抗爭反對。後來是看到民意不站在民進黨那邊，又改口說自己支持修法，但反對國民黨團的版本。

江怡臻說，如今蘇巧慧是要選市長的人，總該清楚交代了吧？新北市增加財源，妳到底是支持還反對？反對國民黨版本，那妳的版本呢？

江怡臻表示，民進黨中央政府不甘心財劃法修正，還稅於地方，於是剋扣計劃性補助款252億元，其中用於新北捷運建設的補助約90億元，可能影響到三鶯線、土城樹林線與林口輕軌等重大建設。

江怡臻說，要選市長的蘇巧慧總該清楚表態了吧？民進黨中央政府剋扣新北市補助，她是支持還反對？蘇巧慧會捍衛黨意，還是新北市民權益？

江怡臻進一步指出，蘇巧慧一向支持非核家園，堅決反對核電重啟，認為核廢料無解，甚至還批評侯友宜市長「轉向」擁抱核電。但如今，台電已說核二、核三具備重啟條件，評估報告也已送進了經濟部。

江怡臻質疑蘇巧慧：要選市長的人，應該大聲說出自己主張！若是經濟部同意重啟核二、核三，妳是要摸摸鼻子轉向？還是反對到底？



