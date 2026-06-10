民進黨拍板鄭朝方參選 徐欣瑩：恭喜終於獲得奉旨提名

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照片來源：徐欣瑩影片截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨今（10）日徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。國民黨新竹縣長參選人、立法委員徐欣瑩表示，要恭喜鄭朝方經過半年再三謹慎思考，終於獲得民進黨中央「奉旨提名」；她隨後對比表示，國民黨新竹縣長候選人是經由公開民主初選產生、獲得縣民支持後提名，因此她更感責任重大。

徐欣瑩表示，相信所有新竹縣民最關心的，是新竹縣如何在國際快速變化的局勢及AI浪潮中，能夠再一次升級與發展。因此，在新竹縣長楊文科過去8年穩健執政之下，她提出「雙AI」願景。

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徐欣瑩說明，「雙AI」包括「科技的AI」及「有愛的AI」。其中，「科技的AI」是希望改善新竹縣的交通、醫療，並增加更多政府便民服務；「有愛的AI」則是打造新竹縣13個鄉鎮市，成為溫暖有愛、長壽又健康的長健之鄉。

徐欣瑩強調，藍白合已經凝聚共識，她更要團結所有新竹縣鄉親好朋友，帶領新竹縣迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。

另一方面，對於獲徵召參選，鄭朝方則強調，如果新竹縣民授權給他，他有信心新竹縣的鄉鎮與竹北市會帶來更巨大的改變，因他相信竹北做得到，新竹縣也做得到。

照片來源：徐欣瑩影片截圖

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