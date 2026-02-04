民進黨拍板 力挺周春米續戰2026屏縣長選戰、陳光復角逐澎縣長連任

民主進步黨黨主席賴清德（中）與屏東縣長周春米（左）、澎湖縣長陳光復（右）。（圖／翻攝自民主進步黨YouTube直播）





中央選舉委員會已拍板，今（115）年6都市長、6都市議員與地方里長、地方縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長…等地方公職人員的選舉（外界多稱九合一地方選舉），定於115年11月28日（星期六）舉行投票。民主進步黨今（4）日拍板，正式提名現任屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復代表角逐2026年連任。民進黨主席賴清德表示，肯定兩位縣長在過去3年的優異表現，分別以「柔性治理」與「務實治理」深獲縣民支持，並期許未來4年持續帶領，讓屏東與澎湖發展持續進步。

賴清德表示，周春米縣長無論擔任律師、立委或縣長，始終秉持法律人公義精神，以專業守護人民、以女性溫暖服務鄉親。上任以來，從文化品牌、長照與親子政策，到眼鏡科技產業進駐，展現柔性治理的力量，帶領屏東走出細膩新路線。陳光復縣長則以澎湖人不屈不撓的精神，持續為地方打拚，重返縣政後務實推動建設、解決運輸問題，讓公共債務歸零，打造世代共好的幸福澎湖。

陳光復指出，過去3年在中央的支持下，澎湖不僅守護最美麗海灣的自然資產，更打造為全國福利領先的縣市。他細數，縣府成功推動了包括育兒、交通、敬老及學生午餐等多項補助，且在擴大福利的同時，達成縣府負債全數清償的施政目標。陳光復承諾將再拚4年，完善公務員離島加給機制，留住優秀人才，為縣民打造世代共好的環境。

周春米表示，3年多前當選屏東縣長以來，始終戰戰兢兢思考如何讓屏東更好，也感謝賴總統推動均衡台灣的政策方向，支持屏東完備重大基礎建設。上任後成立全國第一個縣政府長照處，社區關懷據點佈建率達99％，並推動周周喝鮮乳、營養午餐補助與育兒三部曲，落實全齡照顧。在財政紀律穩健下，持續強化農漁韌性、觀光發展，並成功爭取半導體與太空產業進駐。她將珍惜屏東給予的機會，帶領屏東持續前行、更加進步。

