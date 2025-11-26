民進黨拍板 正式提名蘇巧慧戰2026新北市長、陳品安選苗栗縣長

民主進步黨黨主席賴清德（中），與黨籍2026新北市長候選人蘇巧慧（左）、苗栗縣長候選人陳品安（右）。（圖／翻攝自民主進步黨YoTube直播）





中央選舉委員會已拍板，明（2026）年地方公職人員選舉（6都市長、6都市議員與地方里長、地方縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等，簡稱地方九合一選舉）投票日期，定於2026年11月28日（星期六）舉行投票。民主進步黨今（26）日在中執會通過兩位縣市長提名人選，新北市由立委蘇巧慧代表參選，苗栗縣則由議員陳品安披掛上陣。黨主席賴清德表示，兩位候選人同為女性、具法律背景，也都在國會、議會累積亮眼成績，更重要的是，她們都有明確的理想與抱負，長期在地方深耕、以專業回應民眾需求。

在新北市部分，民進黨提名蘇巧慧委員參選市長。賴清德指出，蘇巧慧三屆立委表現突出，15次獲公督盟評選為績優立委。她長期關注教育政策，推動「實驗教育三法」、爭取成立「國家兒童未來館」；同時提出「太空發展法案」，為台灣太空產業奠定基礎。賴清德強調，蘇巧慧問政扎實、服務深入，是一位具備理想、能力與地方連結的候選人，若能擔任新北市長，將替市民帶來更貼近需求的政策與改變。

苗栗方面，民進黨提名連任兩屆、皆高票當選的陳品安議員角逐縣長。賴清德表示，陳品安長年在苗栗生活、工作，深刻理解地方問題，特別投入醫療、長者照顧、少子化與育兒等議題，也為許多鄉親爭取到實際改善。他認為，陳品安與苗栗的生活已緊密結合，相信她能為縣政帶來新的方向，讓發展更長遠、照顧更周全。

陳品安表示，感謝民進黨給予年輕世代站出來的機會，「人無法選擇出生地，但可以選擇在哪裡落地生根。苗栗是我的選擇，也是我願意終身投入的地方。」她指出，這場選舉最重要的任務，是集結所有關心苗栗的人，一起為下一代打造幸福、平安的成長環境。

蘇巧慧表示自己對新北有深刻的情感，她將是一個「溫暖、創新、會做事」的新北市長。如同她用心解決被忽略的樹林山區自來水接管問題、用簡易站讓鳳鳴地區民眾早十年擁有自己的火車站，以及利用大漢溪整治計畫填出新腹地，讓鶯歌到三重通勤族最有感的大漢溪堤外便道全線通車等，都是她能夠看新民眾辛苦，又能提出創新方法解決問題的真實成績。蘇巧慧也表示她會讓都市區減壓，加速都更，讓新北各地有新時代的面貌。她會繼續用在地的故事創造產業，創造工作機會，讓每一個鄉鎮，都成為一個閃耀的星星。蘇巧慧說，更好的新北，將會成就更好的台灣，請400萬市民跟她一起創造新的新北，「一起衝，就會贏」。

最後，賴清德與兩位候選人共同喊出「縣市好人才、團結拚未來」，強調民進黨將以最優秀的戰力，與人民攜手創造更好的未來。

