賴總統11月29日與高中生對話，學生關心兩岸、核電等議題，賴除了澄清中國2027年完成「武統台灣」的目標是媒體和民代誤會之外；對於核電廠要不要延役，也說交給專業、科技，不僅把失言甩鍋媒體，也不再談「非核家園」，因為選舉腳步近了。

民進黨2026地方選舉提名作業預計明年1月定案。這是賴總統兼任黨主席後的首場關鍵戰役。儘管大罷免大失敗，但因定調由罷團主導，所以黨祕書長林右昌扛責下台，也使賴明年有「不能輸」的壓力。

選舉制度攻防提前開打，日前藍白聯手通過《公民投票法》修正案，恢復公投綁大選；綠借力使力，要推公投廢止《憲法訴訟法》修法。藍白要推「不在籍投票」，綠則祭出公投前一天放「民主假」，就是不讓在野有可乘之機的破口。

賴總統近來更是政治動作頻頻。11月26日的「國安行動方案」記者會，劍指中共將武力犯台，拉高兩岸對峙情勢；然而，賴又對陸配參政權放緩敵視態度，指藍委提案修《國籍法》徒增社會對陸配疑慮，卻放任內政部修法要求具結，雙面態度令人費解。

現在連民進黨「非核家園」的神主牌，賴也不再把話說死，指核二、核三有延役可能，台電在明年3月之前就會提出重啟計畫，並開始自主安全檢測再送核安會審議，顯然是擁核、反核的票都想要。

不論國防還是核能，賴清德對爭議議題都訂有時間表，且跨越大選前後，讓人很難不做選舉的聯想。但看看他麾下的行政團隊，閣揆卓榮泰已是全球獨一無二的「覆議王」，賴要拚選舉前，恐得先解決執政僵局吧！