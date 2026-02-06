民進黨拿國籍法要求李貞秀解職 醫提法源依據：這不是國籍問題

立法院新會期於本周展開，民眾黨新一梯次不分區立委正式就任，其中李貞秀因陸配身分，引發立委資格爭議。對此，時常批判時事的醫師沈政男今（6）日在個人YT表示，相關法律規範早已明確，陸配擔任公職應適用《兩岸人民關係條例》，而非《國籍法》，李貞秀可以安心當立委，完全沒有問題。

沈政男表示，綠營主張李貞秀應依《國籍法》第20條解職的邏輯，是將「參選資格」與「就任資格」切割為兩套法律處理，亦即依《兩岸人民關係條例》可登記為公職候選人，但當選後卻要回頭適用《國籍法》，要求放棄所謂外國國籍。沈政男直言，參選、就任本質上是同一件事情，這種解釋「非常奇怪」。

沈政男進一步從立法時空背景分析，《國籍法》最早制定於1929年，當時根本不存在兩岸分治的政治現實，其所稱的「外國」概念，並未、也不可能涵蓋中華人民共和國。即便後來修法增訂第20條，其所規範的仍是「中華民國國民在擔任公職期間再取得外國國籍」的情形，屬於單向限制，並非針對原本即非「外國人」的陸配。

沈政男指出，陸配參政的法律依據，自1992年《兩岸人民關係條例》立法時便已明確規範。現行第21條明定，大陸地區人民在台設籍滿一定年限後，即可登記為公職候選人，目前門檻為十年，反過來講，就是滿十年就可以參選公職。他並舉例指出，「習近平如果來台灣住滿十年，他要參選公職，前提是他必須放棄大陸戶籍跟護照」，強調「這不是國籍問題，是戶籍問題」。

針對外界質疑，若不要求放棄國籍，是否等同默許中共滲透，沈政男表示，《兩岸人民關係條例》早在2003年即完成修法，已明定參選公職者不得在大陸地區設有戶籍或使用大陸護照。換言之，陸配參政的限制機制，並非透過《國籍法》，而是以「戶籍與護照」作為類似雙重國籍的管制工具。

解職權在立法院 沈政男：不是劉世芳說了算

沈政男也指出，即便民進黨堅持主張解職，依法亦應由立法院依程序處理，而非由行政機關或立法院長片面決定。他強調，「立委有沒有雙重國籍，不是劉世芳說了算」，同時，立法院長韓國瑜亦不具備解職權限，「他不必理會民進黨的解職要求」。

最後，沈政男重申，李貞秀的立委資格在現行法律架構下站得住腳，「她可以好好當立委，完全不用擔心」。若行政機關以國籍爭議為由，拒絕提供其依法可取得的問政資料，恐怕才涉及瀆職風險。

