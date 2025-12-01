民進黨挺日水產衝擊鐵票倉？港媒：南部選民恐覺被背叛

日本首相高市早苗「台灣有事」說，造成中日關係緊張，總統賴清德日前則曬出吃壽司的照片，以行動力挺日本。有評論認為，台灣觀光、養殖、農漁業都集中在中南部，綠營為挺日，不惜犧牲南部觀光與養殖漁業者的利益，恐讓忠實的南部選民感到被背叛，更可能使鐵票倉受到衝擊。

高市早苗日前在國會提及，「台灣有事」恐構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，造成中日關係緊張，大陸還重啟日本水產品禁令，兩國關係急速升溫。然而，賴清德日前則發文提及其午餐是壽司還有味噌湯，以行動力挺日本，引發許多討論。

港媒《中評社》今（1）日評論指出，前些日子不少颱風重創南台灣，救災效率飽受民眾批評，且民進黨在台南、高雄市長選舉提名初選競爭激烈，也恐造成分裂疑慮，如今又面臨民進黨執政表現不佳的情形，民進黨在南台灣選情恐已不如過往穩固。

該評論也提到，賴清德除了鼓勵民眾多採購日本產品，同時解除日本福島五縣核災區食品、水產等管制，對於集中在南台灣的養殖漁業更是負面消息；此外，民進黨如今為了抗中挺日，犧牲南部觀光與養殖漁業者的利益，將讓忠實的南部選民有被背叛的感覺，明年縣市長選舉是否因此受到衝擊，也成為各界關注焦點。

高市早苗日前在國會答詢中提到「台灣有事」說，引發中日外交緊張；然而，高市與美國總統川普通話之後，則在回答議員提問時，強調日本已在《舊金山和約》中放棄對台灣的法律地位認定。

