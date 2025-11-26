民進黨推兩女將參選縣市長 蘇巧慧征新北、陳品安拚苗栗

2026九合一選舉將在明年11月28日舉行，為了提前備戰，繼10月22日通過台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣等4縣市長提名人選後，民進黨選對會26日下午由黨主席賴清德親自宣布，正式推派蘇巧慧參選新北市長、陳品安參選苗栗縣長。

現年49歲的蘇巧慧出生於屏東，為行政院前院長蘇貞昌女兒，自2016年至今已連續3屆當選新北市第五選區（樹林、鶯歌、新莊9里）立委，並曾獲得公督盟連續15次評鑑為優秀立委。

41歲的陳品安為高雄人，律師出身，原本都在台北執業，2013年時因投入苑裡反瘋車運動，而在苗栗落地生根。2018年以無黨籍身分當選苗栗縣議員並連任至今，並於2024年加入民進黨。

今日選對會上賴清德除細數兩人政績外，也點出兩人許多共同點，例如都是女性候選人、都是台大畢業高材生等，也都在國會或地方議會表現傑出。

蘇巧慧強調，自己的創新能力傑出，例如成功爭取在鶯歌鳳鳴蓋臨時車站，在不影響台鐵快車速度的同時，兼顧滿足當地人交通需求；此外也推動公共借閱權，讓創作者收入可以與知識平權取得平衡。

長年身處藍大於綠的苗栗，陳品安表示，在與當地公教人員接觸後，認為地方對於自己的接受度非常高，因此會嘗試以不同的組織方式，如拜訪公會、百工百業等，而非傳統里長或農漁會組織，逐步尋求突破。