民進黨推劉建國戰雲林！ 彰化將「類初選」民調、假想敵為謝衣鳯

民進黨發言人吳崢選對會會後轉述。楊亞璇攝



民進黨今（12/3）召開選對會，會中通過，建議民進黨中執會在雲林縣徵召民進黨立委劉建國參選2026 年的雲林縣縣長。據了解，會中也拍板彰化縣長的「類初選」民調，以「對比式」民調進行，假想敵確認是國民黨立委謝衣鳯，民調時間預計在12/15-18週間挑一天，12/12起禁止廣告宣傳。

吳崢於選對會會後轉述表示，今天民進黨的選對會剛剛在會中決議通過，要建議民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國同志來參選2026 年的雲林縣縣長。

廣告 廣告

吳崢表示，彰化部分根據民進黨 2026 的選對會的縣市首長提名的條例，這一次舉辦初選的縣市就是在嘉義縣、台南市跟高雄市這三個選區，彰化是由選對會來去來去建議中執會徵召的人選，包含彰化的徵召徵選時程，現在持續的進行當中。

至於彰化民調要用對比還是互比進行？吳崢表示，這部分選對會都會經過縝密的討論以後去做，提名條例裡面也有提到，選對會有得到授權可以去做相關的民調，來去做內部的參考，但最後還是得由選對會去綜合評比各個方面的因素，來決議去徵選什麼樣的候選人。

媒體追問，民進黨明年在彰化是否大有可為，因為國民黨人選未定，再加上王惠美執政表現不佳？吳崢說，這分成幾個層次，包含秘書長徐國勇早先時候跟大家報告過，當然民進黨這一次的目標，其實全黨上下一心，希望在 2026 地方大選成績要超越上次 2022 年的地方大選，這是整個中央黨部作戰的大前提。

吳崢說，在彰化縣長選舉的部分，看得出來民進黨在彰化縣是人才濟濟，因為包含好幾位不論是委員或是地方的公職，都有表態希望爭取提名，相信現在每一位的已經有表態要來爭取提名的候選人，都全力的在地方上衝刺，拿出最好的表現，相信選對會、中執會最後會去挑選出戰力最強的候選人，希望可以幫助民進黨在彰化縣再有突破。

更多太報報導

綠營彰縣長提名4搶1白熱化！邱建富布條遭覆蓋、林世賢喊冤籲提供線索

只剩不到50隻！台灣白海豚「城垛」彰化擱淺亡 9月剛現蹤

好消息！彰化15高風險蛋雞場採樣 芬普尼零檢出