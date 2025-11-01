民進黨推動中正紀念堂改名 網友反對聲浪高達92%

民進黨近期推動將中正紀念堂改名的計畫，引發廣泛的社會關注與討論。綠委林宜瑾與王義川等人聯名提出相關法案，意在將中正紀念堂轉型為民主教育園區，並處理威權象徵的問題。有網友從10月28日起發動網路投票，截止到11月1日晚上，已有超過3.1萬人參與投票，其中92%的受訪者表示反對改名，僅有5%贊成。

民進黨推動中正紀念堂改名。（資料照／中天新聞）

「桃園孫先生」的YouTube頻道從10月28日起進行網路投票，截止到11月1日晚上顯示，已有超過3.1萬人參與投票，其中92%的受訪者表示反對改名，5%贊成，1%選擇其他，2%沒有意見。

不少網友們在該項民調下面留言，表達了對此提案的不滿，認為政府應專心於民生經濟，而非進行意識形態的改造。

有網友指出「正事不會幹，整天想那個有康沒損的事」，並質疑民進黨是否在逃避實質政績的問題。有網友認為「民進黨唯一的政績就是不斷的把有中正之名，更換他們不礙眼的名字」、「執政黨又在發神經,沒事找事做， 老百姓受苦受難中」、「沒有政績，只會搞意識形態，爛透了民進黨」。

還有網友提到「歷史不應該抹去，功過後人自有評斷」，強調應尊重歷史的真相、也有人強調「人不能忘本，是誰將台灣光復，建設了台灣，讓耕者有其田，太多太多事蹟讓人民安康～即使你現在改變了一切，等政黨輪替還是全部回復」。

另外，有網友認為「專心執政就好，不必搞這些有的沒的，對民生經濟有幫助嗎？」「一直說沒錢，改路名改有的沒的都有錢」、「一個政府如果意識形態治國，這個國家實則名存實亡，因為沒有作為，隨波逐流，剩下的是政客貪得無饜的嘴臉」。

網友發動民調，詢問對於中正紀念堂改名的看法。（取自桃園孫先生的YouTube頻道）

