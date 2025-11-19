民進黨推奇兵選桃園市長？ 蔡其昌：王世堅最棒！我支持他

民進黨2026派誰挑戰張善政連任桃園市長？有媒體報導指出，黨內考慮派出奇兵，立委王世堅、蔡其昌都被點名可能參選。傳聞中的雙主角，王世堅先是在昨天認為蔡其昌更適合；後者今（19）日受訪則是笑說「沒有啦，一直幫我找工作，王世堅最棒，我支持他！」。

民進黨立委蔡其昌。（資料圖／中天新聞）

立法院財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。被點名為桃園市長「奇兵」的蔡其昌和王世堅兩人在簽到時巧遇，碰巧同框。

廣告 廣告

面對媒體詢問，蔡其昌表示「齁，太多工作給我了」經過一旁的王世堅則興奮地指著蔡其昌喊「他、他最強，我覺得他會勝利」。蔡其昌則無奈強調，「沒有這種事」並且連續說出「沒有啦！」

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅昨天受訪時表示，「蔡其昌很合適，但我不是，我完全沒有這樣想。」他進一步表示，「我能回到立法院這已經是最大光榮，回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，這一點已經可以寫到祖譜裡面，所以我不敢奢望，謝謝。」

延伸閱讀

影/「從從容容」統戰大陸？王世堅：統一次就好「文雅的挑釁」

影/恫嚇日本？解放軍發片「槍已上膛劍已出鞘」：時刻準備打勝仗

陸反制日本：黃海實彈軍演、留學預警、巡航釣魚台 日盼元首級對話