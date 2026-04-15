民進黨推莊競程挑戰新竹市長 高虹安回應了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新竹市綠營市長人選確定由莊競程出線迎戰現任市長高虹安，對此，高虹安也回應了。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長人選確定將由前立委莊競程出線挑戰現任市長高虹安，綠營小雞士氣大振；高虹安今天回應，非常歡迎各界人士能夠為新竹市一起來付出、一起來努力，莊競程跟她同樣都是立法院第10屆的委員，過去在一些議題也有所交流跟互動，希望不管是不同的立場或不同的黨派，都可以在公共的政策做討論，為社會來爭取最大的利益。

新竹市長綠營人選終於在今天確定由莊競程出馬，而「藍白合」也早已達成共識，將支持退出民眾黨的現任市長高虹安爭取連任，在藍白合操作下，國民黨年底不再推派新竹市長人選，改支持高虹安爭取連任。

廣告 廣告

但積極爭取國民黨支持的清華大學兼任助理教授何志勇仍不放棄爭取正藍軍的支持，除繼續勤跑基層，也持續開辦城市沙龍講座。

相較於針對何志勇，高虹安對媒體回應只稱不認識，高虹安對莊競程參選表達歡迎之意，並稱希望未來能夠互相交流，並以新竹市的公共政策做討論與交流。

【看原文連結】

更多自由時報報導

竹市綠營市長人選莊競程出線 綠營小雞士氣大振

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」再爆其男友月領50萬還A助理費「不要臉」

民進黨選對會拍板！ 黃世杰參戰桃園市長 莊競程拚新竹市

竹市長綠營最強母雞莊競程出線 議員楊玲宜讚莊比高虹安更有即戰力

