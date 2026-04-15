白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
民進黨推莊競程挑戰新竹市長 高虹安回應了
〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨新竹市長人選確定將由前立委莊競程出線挑戰現任市長高虹安，綠營小雞士氣大振；高虹安今天回應，非常歡迎各界人士能夠為新竹市一起來付出、一起來努力，莊競程跟她同樣都是立法院第10屆的委員，過去在一些議題也有所交流跟互動，希望不管是不同的立場或不同的黨派，都可以在公共的政策做討論，為社會來爭取最大的利益。
新竹市長綠營人選終於在今天確定由莊競程出馬，而「藍白合」也早已達成共識，將支持退出民眾黨的現任市長高虹安爭取連任，在藍白合操作下，國民黨年底不再推派新竹市長人選，改支持高虹安爭取連任。
但積極爭取國民黨支持的清華大學兼任助理教授何志勇仍不放棄爭取正藍軍的支持，除繼續勤跑基層，也持續開辦城市沙龍講座。
相較於針對何志勇，高虹安對媒體回應只稱不認識，高虹安對莊競程參選表達歡迎之意，並稱希望未來能夠互相交流，並以新竹市的公共政策做討論與交流。
更多自由時報報導
竹市綠營市長人選莊競程出線 綠營小雞士氣大振
李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」再爆其男友月領50萬還A助理費「不要臉」
民進黨選對會拍板！ 黃世杰參戰桃園市長 莊競程拚新竹市
竹市長綠營最強母雞莊競程出線 議員楊玲宜讚莊比高虹安更有即戰力
其他人也在看
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
獨家直擊！宿舍天花板突塌 鋼筋外露學生嚇壞
獨家》小黃司機紅燈50秒寫完！「一筆空心字」神技太震撼
高手真的在民間！台北一名65歲計程車司機，利用等紅燈短短50秒時間，竟能一筆寫出「招財進寶」、「黃金萬兩」等空心字體，筆畫流暢不間斷，成品精緻像用電腦印刷，驚人神技讓人看傻眼。這名不願具名的小黃司機接受《中時新聞網》訪問透露，其實這項「一筆空心字」並非一蹴可幾，而是從小埋下的種子。
江柏樂批年輕人「不生小孩命不好」引戰 遭疑假帳號親回應了
江柏樂於14日發文指出，聽說現在年輕人流行不婚不生，「這不是在報復社會，是在斷自己生路」，並提到「沒祖先保佑的人命不會好」，同時認為若沒有子女祭拜，晚年生活也可能受到影響。他在文末表示自己只是「講實話不怕被罵」，並附上一張微笑照片。該貼文發布後，隨即遭到大...
直接砍400萬！她驚見南部「這類房子」超搶手 房仲揭屋主因這事急出售
不少長輩早年辛苦工作、存錢買房，但隨著時代變遷、房價持續攀升，年輕世代購屋門檻愈來愈高，部分人甚至只能寄望未來繼承房產。然而，在繼承之後，究竟該選擇自住還是出售，往往成為一大難題。作家黃大米指出，南部地區的一樓住宅需求相當熱絡。她近期觀察到多起案例，皆為父母過世後，子女選擇出售繼承房產的情形。由於這類物件多半帶有變現需求，價格相對具有議價空間，房仲人員也常建議買方可大膽出價，甚至直言「有機會以較低
「零食界好市多」熄燈！疲老闆宣布結束營業：真的撐不下去
【緯來新聞網】嘉義知名零食電商「疲老闆」，被不少消費者封為「零食界好市多」，然而去年卻爆出財務危機，
狂喝水仍感到口乾舌燥？營養師破解喝水迷思 揭2關鍵竅門
天氣炎熱，許多民眾喝水量大增，卻還是解不了渴，對此營養師邱世昕指出，原因可能和「喝錯方法」有關，直言喝水雖然是好事，但民眾若只是猛灌純水，身體不但留不住，還會讓水分在體內迷路，不小心變成越喝越渴的水腫體質。
別再只靠雞蛋！營養師推5種高蛋白蔬菜，減脂、護眼、顧腸道一次搞定
一提到補充蛋白質，很多人第一時間都想到雞蛋、雞胸肉或豆類，但營養師羅瑋如提醒，其實有些蔬菜不只富含纖維，本身也含有一定比例的蛋白質，對於減脂、護眼與腸道健康都能發揮加分效果。
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
天氣熱爆！白沙屯媽祖進香46萬信徒隨行「常見3疾病」4招防中暑
全台瘋媽祖！白沙屯媽祖徒步進香進入第3天，15日清晨由彰化大村鄉起轎出發，不過天氣晴朗炎熱，氣象署更對南部3縣市發布高溫資訊。中醫師提醒46萬隨行民眾記得補水，並小心「熱衰竭」與「熱暈厥」，若沒有即時處理，可能進一步演變成真正的中暑，甚至危及生命。（記者：簡浩正）
山中的守護神？一家人夜晚「遭困山路」竟被小貓拯救！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外最近傳出一起暖心的貓咪救援事件，一位爸爸帶著老婆與小孩在爬山的途中迷路，在 …
狂吃「3食物」恐害罹癌！營養師點名「1款國民零嘴」：發霉產生劇毒
現代人飲食高油、高糖，又少纖維，加上久坐少動，恐增加罹癌機率。營養師孫語霙提到，若想遠離癌症，應減少攝取「3種食物」，包括加工肉品、酒精，還有過期花生，一旦發霉、變質就會產生毒素，增加罹患肝癌、食道癌、大腸癌的風險，不可不慎。
花椰菜久煮＝白吃！下鍋前「1動作」最關鍵 做對抗癌、防脂肪肝
花椰菜等十字花科蔬菜被視為「抗癌神菜」，但食安專家韋恩表示，其實青花菜所含的抗發炎成分「蘿蔔硫素」，需要透過引爆才會產生，建議青花菜在下鍋之前，先靜置40分鐘再煮，同時要避免高溫久煮，才能發揮它最大的效益。
父母接力救命 12歲童1年內接受肝腎活體移植
12歲許姓男童出生4個月即確診罕見先天性膽管擴張症（Caroli disease），合併肝纖維化與脾臟腫大，同時罹患自體隱性多囊性腎臟病（ARPKD），病情一路惡化至慢性腎臟病第5期。為搶救生命，他在1年內先後接受母親捐贈部分肝臟、父親捐贈腎臟，完成兩階段活體移植手術，術後恢復良好，已順利出院並重返
鍾瑶被封最美工地主任！ 解鎖新身分「轉行賣鞋」
以模特兒出身橫跨戲劇、實境節目與創作領域的鍾瑶，不僅在螢光幕前表現亮眼，也憑藉其獨具風格的穿搭品味成為時尚圈關注焦點。甫結束米蘭時裝週行程的她，近來行程滿檔，14日受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任百貨女鞋品牌一日店長活動。鍾瑶參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。
嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
失智症可預防！這類食物「狂降38%風險」 醫：大腦年輕4歲
台灣正式邁入超高齡社會，全台65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，推估15年後失智症人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。雙和醫院復健醫學部葉天忻醫師指出，植物性飲食、有氧與肌力雙任務運動，配合良好睡眠與壓力管理，是護腦關鍵。其中，柑橘類的黃酮攝取與降低38%認知衰退風險相關，效益相當於大腦年輕3至4歲。
最髒蔬果出爐！菠菜蟬聯冠軍 營養師曝可怕化學物恐致癌、不孕
多吃蔬菜有益健康，但上面殘留的農藥可要當心，營養師林俐岑近日在其粉專分享2026年美國環境工作組織（EWG）報告，指出75％的非有機蔬果驗出農藥殘留，菠菜蟬聯「最骯髒蔬果」榜首，高達60％樣本含「永久性化學物質」PFAS農藥，恐有致癌與不孕風險。
55歲女三餐吃「1物」養胃！反害半夜痛醒：超級地雷食物
根據統計，台灣平均每4人有1人有胃食道逆流的問題，且大家多認為「生病要吃白粥」，但營養師邱世昕表示，若是胃食道逆流的患者，稀飯反會讓胃酸逆流症狀加劇，是「飲食地雷」！若要真正養好胃，第一招是改吃固體食物，第二招為補足蛋白質。
黃海實彈射擊打臉鄭麗文「和平種子」？國台辦爆氣：思想品德老師會哭
國民黨主席鄭麗文7日啟程訪中，10日與中國領導人習近平會面，不過，北京9日宣布在黃海實施「實彈射擊」，民進黨批評，鄭麗文種下的和平種子還沒發芽，就被中共直接打臉。對此，國台辦今（15）日卻反批評，東拉西扯，牽強附會，胡編亂造，偷換概念，是民進黨政客慣用的欺騙伎倆，目的就是攻擊、抹黑為兩岸謀和平、為同胞謀福祉的政治對手。台灣民眾對此看得很清楚。
超級食物「藍莓」怎麼洗？名醫曝「2原則」：否則吃進農藥
藍莓因富含花青素、多酚等，可抗氧化、抗發炎，被稱為「超級水果」，如何正確清洗，向來備受關注。醫師劉博仁表示，市售藍莓偶而會出現農藥殘留超標，但不是高殘留率水果，目前最安全、最簡單的方式為「清水沖洗加上輕揉藍莓。」