民進黨推補助懶人包 融入台劇情境演繹青年政策

民進黨今釋出最新「就業青年政策懶人包」影片，將《影后》、《想見你》等8部優質台灣戲劇作品融入政策情境，由年輕黨工主演，用充滿戲劇張力的方式，緊湊細膩地演繹青年從畢業到就業會遇到的所有真實生活困境，提及與說明各種適用政策和補助。

民進黨指出，故事主角邱庭從畢業求職之際開始闖關，由《爸媽叫我不要談政治》共同主持人艾立和昕佑融入角色擔任「宣傳大使」，解釋如何善用補助和津貼。

民進黨提到，例如針對初次尋職可參考「支援青年就業計畫」有高達近5萬元的獎勵金；先僱後訓的「青年就業旗艦計畫」，讓青年不必為實力升級擔憂；因應國際局勢影響造成減班休息的「勞工再充電計畫」，每月可領高達16,300元的津貼，且有多元免費的培訓課程；育兒方面則有「擴大生育補助」方案，發放每胎10萬元補助。此外，合計最高 60天 且可彈性以「日」申請育嬰假，成為雙薪家庭的生活得力助手。

民進黨表示，此波宣傳亮點重重，不僅重現台劇《鬼才之道》、《你的婚姻不是你的婚姻》、《影后》和《想見你》，以及電影《郊遊》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《咒》和《千禧曼波》等經典場景與台詞，串起世代記憶，展現民進黨在影音文宣方面下足功夫，給予年輕黨工發揮創意的舞台，以及賴政府對青年生活全方位支持的決心與政策擬定的實用性。

