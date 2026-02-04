民進黨推高嘉瑜戰高虹安？ 本人急回：完全沒接到黨中央徵詢

民進黨台北市議員初選今（4）日開放登記，前民進黨立委高嘉瑜赴黨部登記參選港湖議員。外界日前盛傳民進黨高層曾考慮派高嘉瑜前往新竹市挑戰現任市長高虹安。對此，高嘉瑜今天受訪時明確否認強調，「完全沒有接到民進黨的徵詢」。

前綠委高嘉瑜。（資料圖／中天新聞）

針對2026新竹市長選舉，國民黨已表態禮讓，藍白有共識推出市長高虹安競選連任，目前民進黨尚未決議要推派誰出戰。日前曾有傳言指出，民進黨內高層考慮推出「奇兵」，預計讓高嘉瑜征戰新竹，與高虹安正面對決。

廣告 廣告

新竹市長高虹安。（圖／新竹市府）

對此傳聞，高嘉瑜今天受訪時強調，自己從未接獲任何徵詢，相信民進黨會在新竹市派出很好的人選。

高嘉瑜2018年在台北市港湖區以3萬4千多票高票連任議員，此次回鍋參選讓同區同黨參選人備感壓力。不過高嘉瑜分析指出，自己首次參選議員時，民進黨就在港湖拿下四席，後來泛綠分裂才變三席，目前港湖總計九席議員席次，國民黨四席、民眾黨一席，民進黨還是有四席空間。

高嘉瑜強調，相信只要團結，港湖一定能夠全壘打，她會努力讓民進黨在內湖南港選票極大化、團結泛綠選票，再次拚到第四席，為民進黨爭取最大席次。

延伸閱讀

賴清德發布總統令！財政部次長李慶華已准辭職

找好老師不如找好書！賴清德公開63本「總統書單」

賴清德民調回溫 吳子嘉：若支持度漲破五成黨內將無人可敵