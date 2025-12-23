民進黨推《平安順心護台灣》政績宣傳桌曆 Q版畫風超吸睛

新的一年即將來到，民進黨今天(23日)宣布推出2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，這次特別邀請2024總統大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，以溫暖細膩的插畫風格，結合執政團隊的好成績與好政策，呈現民進黨政府在經濟、民生、國安、建設等領域的豐碩成果，凸顯即便國會紛亂，執政團隊仍然穩健施政。桌曆將於明天(24日)起，於民進黨中央黨部限量開放領取。

民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，民進黨製作的2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，以Q版的賴清德總統、副總統蕭美琴作為主角，搭配貓、狗、代表馬年的白馬、象徵平安的蘋果等元素，每個月介紹一類政績政策，分別是一月「經濟自信」、二月「產業韌性」、三月「健康把關」、四月「青年支持」、五月「勞工減壓」、六月「農業成就」、七月「國防實力」、八月「長照升級」、九月「交通建設」、十月「育兒照顧」、十一月「居住正義」、十二月「未來建設」，內容扎實豐富且置入彩蛋巧思，等待支持者來發掘。

此外，歲末年終之際，民進黨也陸續推出以「戲劇」形式呈現從求學到成家的「超吸睛」青年政策說帖，融合多部國內外經典影視作品，清楚說明學費補助、就業獎勵、職訓支持與育兒措施等多元福利及其使用方式，協助青年減壓。民進黨強調，透過創意影音，不僅獲得國人高度共鳴，也期盼更多符合資格者善加運用，讓政策真正成為生活中最有感的後盾。

民進黨即日起同步在社群平台上發布政績桌曆宣傳，並由吳崢、韓瑩、李坤城等三位發言人各自介紹最喜歡的桌曆內頁設計，與大家分享《平安順心護台灣》政績桌曆是記錄政府施政、全民共享成果的年度作品，期待台灣社會能一起迎向更平安、更順心的2026年。

民進黨說明，《平安順心護台灣》政績桌曆將於24日上午10時起，於民進黨中央黨部限量發送，歡迎索取，數量有限，發完為止。